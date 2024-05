BWX Technologies, Inc. est un fabricant spécialisé de composants nucléaires, un développeur de technologies nucléaires et un fournisseur de services. Elle se concentre sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de composants nucléaires navals de précision, de réacteurs et de combustible nucléaire pour le gouvernement des États-Unis. Elle fournit également des services de traitement de matériaux nucléaires spéciaux, des services de restauration de sites environnementaux, des produits et des services. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Opérations gouvernementales et Opérations commerciales. Le segment Government Operations assure l'ingénierie, la conception et la fabrication de composants nucléaires navals de précision, de réacteurs et de combustible nucléaire pour le programme de propulsion nucléaire navale du département de l'énergie des États-Unis (DOE) et de l'administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA). Le segment des opérations commerciales conçoit et fabrique des générateurs de vapeur, des échangeurs de chaleur, des réservoirs sous pression, des composants de réacteurs et d'autres équipements auxiliaires, y compris des conteneurs pour le stockage du combustible nucléaire usé.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense