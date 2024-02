BWX Technologies, Inc. est un fabricant spécialisé de composants nucléaires, un développeur de technologies nucléaires et un prestataire de services. La société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité : Opérations gouvernementales et Opérations commerciales. Le segment Government Operations fabrique des réacteurs nucléaires navals, y compris le combustible nucléaire correspondant, pour le programme de propulsion nucléaire de la marine américaine destiné aux sous-marins et aux porte-avions. Dans le cadre de ce segment, la société fabrique également des composants de précision pour le support du combustible, dont le poids varie de quelques grammes à des centaines de tonnes, fabrique des équipements électromécaniques, effectue des activités de conception, de fabrication, d'inspection, d'assemblage et d'essai et réduit les stocks d'uranium hautement enrichi du gouvernement de l'époque de la guerre froide. Son segment Opérations commerciales fabrique des générateurs de vapeur nucléaires commerciaux, du combustible nucléaire, des systèmes de manutention du combustible, des cuves sous pression, des composants de réacteurs, des échangeurs de chaleur, des systèmes de livraison d'outillage et d'autres équipements auxiliaires.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense