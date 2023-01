Exclusif - Geely prévoit de transformer le fabricant de taxis noirs londoniens en une centrale de véhicules électriques.

London Electric Vehicle Company (LEVC) vise également à étendre sa gamme de services, qui comprend des voitures organisant leur propre entretien et reconnaissant les intérêts de leur propriétaire pour l'aider à réserver des activités.

"Nous avons besoin d'un portefeuille de produits développé. Nous devons faire de gros investissements en termes de technologie et d'infrastructure", a déclaré Alex Nan, directeur général de LEVC, au siège du fabricant de taxis à Coventry, dans le centre de l'Angleterre. "Geely fera des investissements conséquents dans LEVC parce que c'est un projet très unique."

LEVC construit un modèle de taxi hybride dont le prix de départ est d'environ 66 000 livres (81 500 $), qui est équipé d'une batterie offrant une autonomie de 103 km et d'un prolongateur d'autonomie à essence lui donnant une autonomie totale de plus de 300 miles. Les activités de la société ont été durement touchées par la pandémie et elle a licencié 140 personnes en octobre.

Nan a déclaré que LEVC et Geely chercheraient à attirer d'autres investisseurs dans son portefeuille de véhicules à émission zéro et chercheraient à s'associer à d'autres constructeurs automobiles pour développer de nouvelles technologies.

Les dirigeants ont déclaré que la taille de l'investissement de Geely serait divulguée ultérieurement. Jusqu'à présent, le groupe chinois, qui a pris le contrôle total de LEVC en 2013, y a investi 500 millions de livres.

"Geely soutient pleinement la nouvelle stratégie de transition exposée par le conseil d'administration et l'équipe de direction de LEVC", a déclaré Geely dans un communiqué.

En 2021, Geely a lancé un investissement de 2 milliards de livres dans une autre unité, le constructeur britannique de voitures de sport de luxe de niche Lotus, afin d'étendre massivement la production de ses voitures de sport et de construire des SUV et des berlines haut de gamme en Grande-Bretagne et en Chine. Geely suit une voie similaire dans ses plans de développement de LEVC, ont déclaré des cadres.

Les ambitions britanniques en matière de VE ont reçu un coup dur la semaine dernière lorsque la startup Britishvolt, qui avait prévu de construire une importante usine de batteries dans le nord-est de l'Angleterre, s'est placée sous administration judiciaire.

"Nous devons nous assurer que l'environnement britannique dans son ensemble est compétitif et a sa place sur la scène mondiale", a déclaré Chris Allen, directeur général de LEVC.

PRÊT À ACCÉLÉRER

Geely possède plusieurs marques, dont Volvo et - via une coentreprise avec Volvo - Polestar. Zeekr, une autre marque du groupe, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis le mois dernier.

En tant que tel, Geely est confronté à une complexité que les grands fabricants de VE BYD et Tesla ont évité.

Allen a déclaré que LEVC explorait une gamme de modèles de véhicules commerciaux et de voitures particulières sur une plateforme électrique commune. Elle peut s'appuyer sur les autres marques du groupe qui possèdent déjà des VE pour "avancer de manière rapide et agile".

L'entreprise utilise déjà un système d'infodivertissement et un logiciel développés par Volvo ainsi qu'un volant du constructeur suédois, ce qui lui permet de réduire les coûts, a déclaré M. Allen.

"Il n'y a rien que nous ne puissions livrer dans un délai très court si nous le devions, mais c'est juste une question de timing", a-t-il dit, ajoutant que LEVC pourrait facilement avoir une gamme complète de VE sur la route d'ici cinq ans.

"Mais dans deux ans, est-ce que l'industrie sera prête, est-ce que l'infrastructure de recharge sera là, est-ce que la confiance des consommateurs sera là ?"

LEVC a actuellement la capacité de construire 3 000 taxis par an en une seule équipe dans son usine de Coventry. M. Allen a déclaré que cette capacité pouvait facilement être portée à 20 000 et que l'usine avait de la place pour s'agrandir. Elle pourrait également s'appuyer sur la production en Chine, comme l'a fait Lotus, a déclaré Allen. Une grande usine automobile produit en moyenne environ 300 000 véhicules par an.

"Il y a une énorme quantité de valeur dans notre produit qui n'a jamais vraiment été maximisée", a déclaré Allen. "Il s'agit de faire évoluer LEVC vers une marque beaucoup plus reconnaissable à l'échelle mondiale et d'étendre notre offre de produits dans autant d'espaces que possible."

(1 $ = 0,8095 livre)