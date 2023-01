Exclusif - Le fabricant chinois de VE BYD va construire une usine de composants au Vietnam - sources

L'investissement dans le nord du Vietnam dépasserait 250 millions de dollars, a déclaré l'une des personnes, étendant ainsi la présence de la société mère BYD Co au Vietnam, où son unité électronique produit des panneaux solaires.

Cette décision souligne une tendance plus large des fabricants à réduire leur exposition à la Chine dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis et de perturbations de la production causées par les précédents blocages COVID-19 de Pékin.

BYD a refusé de commenter.

Le constructeur automobile basé à Xian, qui a vendu plus de deux fois plus de VE que son rival Tesla Inc en Chine l'année dernière, s'est développé ailleurs en Asie, notamment à Singapour et au Japon, et en Europe.

Soutenu par Berkshire Hathaway de Warren Buffett, BYD fabrique à la fois des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules purement électriques. Comme Tesla, BYD contrôle une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement, y compris la production de batteries, une stratégie qui le distingue des constructeurs automobiles établis.

La société a annoncé en septembre qu'elle construirait une usine d'assemblage de VE en Thaïlande avec une capacité annuelle de 150 000 voitures à partir de 2024.

En investissant au Vietnam, BYD cherche à ajouter des capacités, à contrôler les coûts et à diversifier la production par rapport à ses activités en Chine, où la demande a été forte.

Des pourparlers sont en cours pour sélectionner un site pour l'usine du Vietnam, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont confidentielles. L'une d'entre elles a déclaré que la construction devrait commencer d'ici le milieu de l'année.

DOUBLEMENT DE L'EMPREINTE

Il n'était pas immédiatement clair quels composants BYD construirait au Vietnam et s'il s'agirait de batteries ou de packs de batteries.

L'investissement prévu par BYD et un projet de 400 millions de dollars du fabricant d'écrans numériques BOE, rapporté par Reuters cette semaine, équivaudraient à plus d'un quart des 2,5 milliards de dollars investis par les entreprises chinoises au Vietnam l'année dernière.

Les sociétés américaines telles qu'Apple Inc et leurs fournisseurs, comme le taïwanais Foxconn et le chinois Luxshare, ont également cherché des centres de production alternatifs, le Vietnam voisin étant l'une des principales options.

BYD cherche à louer 80 hectares (200 acres) de terrains industriels, faisant plus que doubler son empreinte au Vietnam, où son unité électronique loue 60 hectares, a déclaré une deuxième source.

L'usine du Vietnam exportera des composants vers l'usine d'assemblage qui sera construite en Thaïlande, a indiqué une source.

L'opération au Vietnam pourrait également servir le marché local, principalement par le biais de services d'entretien et de pièces détachées pour les véhicules BYD importés de Chine, a indiqué une source.

Cela constituerait un défi direct pour VinFast, un fabricant vietnamien de VE qui a commencé à vendre des voitures en 2019 et prévoit de se développer aux États-Unis et en Europe.

En décembre, le département américain du Commerce a constaté que des unités de BYD et d'autres entreprises chinoises contournaient les droits de douane américains en vigueur depuis une décennie sur les cellules et panneaux solaires chinois.

Si elle est finalisée en mai, cette conclusion signifierait que ces entreprises seraient soumises à des droits sur les produits fabriqués au Vietnam et dans certains autres pays d'Asie du Sud-Est.