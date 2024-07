BYD Company Limited est spécialisé dans la construction automobile. En outre, le groupe développe une activité de fabrication et de commercialisation de batteries rechargeables et de composants de téléphones mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - véhicules électriques (53,4%) ; - composants de téléphones mobiles (38,7%) : boîtiers, claviers, modules LCD, lentilles, cartes de circuits flexibles, chargeurs, etc. Le groupe propose également des services d'assemblage ; - batteries rechargeables (7,6%) : batteries lithium-ion et batteries au nickel destinées notamment aux téléphones mobiles, aux appareils photos numériques, aux outils et aux jouets électriques ; - autres (0,3%). 61,5% du CA est réalisé en Chine-Hong Kong-Macao-Taïwan.

Secteur Fabricants de voitures et camions