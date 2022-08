La coentreprise chinoise Didi EV avec Li Auto demande la mise en faillite - tribunal

La société, détenue à 51 % par Didi et à 49 % par Li Auto, a soumis la demande de mise en faillite au tribunal populaire intermédiaire n° 1 de Pékin jeudi, selon un communiqué publié sur un site Web géré par la Cour suprême.

Didi et Li Auto n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Didi et Li Auto, précédemment connu sous le nom de Chehejia, ont créé Beijing Judian Chuxing Technology en 2018 pour développer et fabriquer des véhicules électriques intelligents personnalisés pour les services de covoiturage. Cela fait également partie d'une série de partenariats que Didi a conclus avec de grands constructeurs automobiles, dont Volkswagen, Toyota et BYD, avec des plans visant à adopter davantage de VE dotés de technologies de conduite autonome dans ses flottes.

Si Didi et BYD ont lancé un modèle de VE D1 co-développé en 2020, la plupart des collaborations ont peu progressé.

La vigilance de Pékin pour des soupçons de violation de la sécurité des données a forcé Didi à se retirer de la Bourse de New York et à mettre un frein à ses activités depuis juillet dernier.

Cependant, l'entreprise de covoiturage a discrètement fait avancer un projet de fabrication de voitures, dont le nom de code est "Da Vinci", a rapporté Reuters en juin.

Elle était également en pourparlers avancés avec la société Sinomach Automobile, soutenue par l'État, pour acheter un tiers de son unité de véhicules électriques, rapportait alors Reuters.