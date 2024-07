La société chinoise BYD va acquérir une participation de 20 % dans son distributeur local Rever Automotive en Thaïlande, son plus grand marché en dehors de la Chine, où elle est leader sur le marché des véhicules électriques, ont annoncé les deux sociétés samedi.

Le constructeur automobile basé à Shenzhen a ouvert sa première usine en Asie du Sud-Est en Thaïlande cette semaine. L'usine, d'une valeur de 490 millions de dollars, aura une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules et emploiera 10 000 personnes.

Rever Automotive, qui possède plus de 100 salles d'exposition en Thaïlande, a lancé la vente de véhicules BYD en 2022 et BYD est rapidement devenue la marque de véhicules électriques la plus vendue dans le pays.

"Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat afin d'accélérer l'adoption des véhicules électriques et de contribuer à la transition de la Thaïlande vers un avenir plus durable", a déclaré Liu Xueliang, directeur général des ventes automobiles de BYD pour l'Asie-Pacifique.

La Thaïlande est un centre régional d'assemblage et d'exportation d'automobiles, et a longtemps été dominée par les constructeurs japonais tels que Toyota Motor, Honda Motor Co et Isuzu Motors.

Au premier trimestre 2024, BYD détenait une part de 46 % du segment des véhicules électriques en Thaïlande et était le troisième acteur dans le secteur des voitures particulières, selon le cabinet d'études Counterpoint.

L'acquisition intervient alors que Rever fait l'objet d'une enquête gouvernementale concernant des remises importantes qui ont donné à certains clients l'impression d'avoir surpayé leur voiture. (Reportage de Chayut Setboonsarng ; édité par Jason Neely)