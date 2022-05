Tesla arrête la production à l'usine de Shanghai en raison de problèmes d'approvisionnement - sources

Tesla Inc a interrompu la production de son usine de Shanghai lundi en raison de problèmes d'approvisionnement, ont déclaré deux personnes familières avec la question.

Cette suspension intervient trois semaines seulement après la reprise partielle de la production de l'usine de Shanghai par le constructeur automobile américain, le 19 avril, suite à une fermeture de 22 jours causée par le verrouillage de la ville par le COVID-19, reflétant la complexité et les incertitudes liées au maintien de la production alors que la Chine lutte contre le coronavirus.

On ne sait pas encore quand les problèmes d'approvisionnement pourront être résolus et quand Tesla pourra reprendre la production, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d'être identifiées car l'affaire est privée. Shanghai en est à sa sixième semaine de confinement.

Parmi les fournisseurs de Tesla confrontés à des problèmes, le fabricant de harnais de câbles Aptiv a dû cesser d'expédier des fournitures provenant d'une usine qui approvisionne Tesla et General Motors après la découverte d'infections parmi ses employés, selon des sources lundi.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société avait pour objectif d'augmenter la production de son usine de Shanghai à 2 600 voitures par jour à partir du 16 mai, a rapporté Reuters précédemment, alors qu'elle cherche à rétablir la production aux niveaux d'avant le verrouillage.

La perturbation de l'usine de Tesla à Shanghai a été l'une des conséquences les plus médiatisées des mesures prises par la Chine pour contrôler sa plus grande épidémie de COVID-19, qui ont également réduit la consommation, y compris les ventes de véhicules.

L'association automobile chinoise a déclaré la semaine dernière qu'elle estimait que les ventes d'automobiles en Chine avaient chuté de 48 % en avril, car les mesures de blocage du COVID-19 ont entraîné la fermeture des usines, limité la circulation dans les salles d'exposition et freiné les dépenses.

Les autorités de Shanghai ont renforcé la fermeture de toute la ville imposée il y a plus d'un mois à ce centre commercial de 25 millions d'habitants, une mesure qui pourrait prolonger les restrictions de circulation tout au long du mois. (Reportage de Zhang Yan et Brenda Goh ; Montage de Kim Coghill et Stephen Coates)