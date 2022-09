Toyota va commencer à vendre une petite berline électrique en Chine d'ici la fin de l'année - sources

La berline bZ3, pour l'instant réservée à la Chine et co-développée avec BYD, sera le deuxième modèle de la nouvelle série "Beyond Zero" (bZ) de véhicules électriques à batterie (BEV) de Toyota, qui a été critiqué par les activistes et les investisseurs verts pour ne pas avoir adopté les BEV assez rapidement.

La première voiture bZ - le véhicule sport-utilitaire bZ4X - devait être commercialisée en Chine au début de l'année, mais un rappel mondial de la voiture a contraint Toyota à suspendre la production du modèle dans le monde entier.

Toyota avait prévu de dévoiler la bZ3, qui utilise les batteries Blade moins encombrantes de BYD, au salon de l'automobile de Pékin en avril, mais l'événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, ont indiqué les sources. Elles ont refusé d'être nommées car le plan n'est pas encore public.

Un porte-parole de Toyota à Pékin a refusé de commenter.

La voiture est à peu près de la même taille que le modèle Corolla de Toyota, mais avec une section arrière plus grande, ont précisé les sources.

Le prix de la bZ3 n'a pas pu être déterminé, mais l'une des sources a déclaré qu'elle se vendrait probablement aux alentours de 200 000 yuans (28 000 $), soit près de 30 % de moins qu'une Tesla Inc Model 3 d'entrée de gamme.

La bZ3 sera produite à Tianjin au rythme de 30 000 véhicules par an sur le même assemblage que la bZ4X, ont précisé deux des sources. L'usine est exploitée conjointement par Toyota et l'un de ses deux partenaires chinois, FAW Group.

Il n'est pas prévu que l'autre coentreprise de Toyota avec GAC Motor produise la bZ3, ont précisé les trois sources.

Toyota a longtemps préconisé une petite voiture qui ne fait pas de compromis sur le confort comme étant le meilleur moyen de populariser les BEV, mais elle a eu du mal à en produire une.

La nécessité d'empiler des batteries volumineuses sous le plancher a généralement mangé l'espace intérieur, à moins que le toit ne soit relevé, ce qui explique pourquoi de nombreux VE sont des SUV plus grands.

La configuration de berline plus petite de la bZ3 est devenue réalisable principalement grâce à la technologie de batterie Blade au lithium-fer-phosphate (LFP) plus fine de BYD.

Une source a déclaré précédemment qu'un pack Blade typique a une épaisseur d'environ 10 centimètres (3,9 pouces) lorsque les modules sont posés à plat sur le sol, soit environ 5 à 10 cm de moins que les autres packs lithium-ion.