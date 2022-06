BYD Company : Faut-il marcher dans les pas de Buffett ?

BYD est maintenant devenu le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, en plus d'avoir bâti l'une des plus grandes entreprises d'électronique de la planète. Cette histoire entrepreneuriale phénoménale au carrefour du génie et de l'opportunité ne pourrait être mieux décrite que par Li Lu lui-même en 2013 :

"L'histoire de BYD est relativement simple. Wang Chuanfu, le fondateur et PDG de BYD, qui est un ingénieur vraiment formidable, a lancé l'entreprise à partir d'un simple prêt de 300 000 dollars, sans argent supplémentaire jusqu'à l'introduction en bourse. Il a créé une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 8 milliards de dollars, qui emploie 170 000 personnes et compte des dizaines de milliers d'ingénieurs. Il a résolu tout un tas de problèmes différents. Le bilan est donc impressionnant. Il se trouve qu'ils sont dans le bon secteur et dans le bon environnement, et qu'ils bénéficient du soutien adéquat des autorités."

La société possède désormais une grosse entreprise de voitures électriques, une petite entreprise de voitures à essence, une énorme entreprise de batteries et une mine de lithium près du Tibet. Elle est également en pourparlers pour acheter six mines de lithium en Afrique.

"Nous avons une activité intéressante de type capital-risque, et BYD s'est lancé dans une activité qu'il n'avait jamais exercée auparavant, à savoir les monorails. Et ils vendent des monorails comme vous ne pouvez pas le croire (...) Et ils vendent aussi ces grands bus électriques, etc. Wang Chuanfu est une combinaison de Thomas Edison et de Jack Welch - quelque chose comme Edison pour résoudre les problèmes techniques, et quelque chose comme Welch pour faire ce qui doit être fait. Je n'ai jamais rien vu de tel", expliquait Charlie Munger en 2018.

A l'origine, des batteries

Tout a commencé en 2001 lorsqu'un fabricant de batteries rechargeables au lithium-ion ("li-ion") et au nickel, basé à Shenzhen, BYD ("Build Your Dreams") bénéficie d'un énorme vent arrière dû à l'utilisation en plein essor des mobiles, des appareils électriques et électroniques. L'entreprise se classe déjà au troisième rang mondial des fabricants de batteries li-ion.

L'augmentation spectaculaire de la demande de ce type de batteries, due à l'adoption massive de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables et d'autres appareils, stimule les revenus et les bénéfices de l'entreprise. Elle réalise plusieurs acquisitions, dont une participation de 15% dans BYD Auto en 2004. L'objectif est, déjà, d'utiliser cette structure comme plateforme pour développer des véhicules alimentés par batterie.

En 2010, BYD vendait déjà 500 000 véhicules par an et avait conclu un protocole de coopération avec Daimler pour développer des véhicules de tourisme alimentés par des moteurs électriques. Dans le secteur des composants pour téléphones portables, la direction affirme que le fait de miser sur un modèle à intégration verticale a permis de créer un avantage durable en termes de prix - une affirmation étayée par des résultats impressionnants.

Les revenus ont bondi au cours des dernières années

Le chiffre d'affaires a doublé au cours des cinq dernières années, passant de 18 à 36 milliards de dollars. Ce qui signifie qu'au cours des quinze dernières années, les revenus ont été multipliés par trente-six. Mais cette course épique s'est également accompagnée d'une compression perpétuelle des marges, les bénéfices d'exploitation de BYD suivant une courbe latérale depuis plusieurs années.

La croissance de l'activité électronique s'est ralentie et les producteurs chinois de véhicules électriques dépendaient trop des subventions publiques, qui sont en train d'être réduites ou réorientées ailleurs. Personne ne sait comment les ventes de BYD évolueront dans un environnement sans subventions. Il n'y a aucune visibilité sur la capacité réelle de BYD à générer des bénéfices en espèces, car la croissance consomme toutes les ressources.

Du point de vue des flux de trésorerie disponibles, les deux derniers rapports sur les bénéfices ont été impressionnants, mais ils ont bénéficié d'un déblocage inhabituel des stocks en raison de la pandémie, qui a libéré des quantités massives de fonds de roulement. En dehors de cela, les dépenses d'investissement sont plus élevées que jamais et devraient consommer toutes les liquidités dans un avenir prévisible.

Pas pour n'importe quel investisseur

La capitalisation boursière et la valeur d'entreprise sont à peu près égales, à 130 milliards de dollars. En dehors de toutes les précautions habituelles concernant l'investissement en Chine, on peut dire qu'en fin de compte, cela reste une histoire pour les Croyants. Une grande partie de l'attrait réside dans le fait que Berkshire Hathaway détient toujours un cinquième des capitaux propres. Mais cet investissement de Warren Buffett n'est pas le plus facile à comprendre, car l'activité de BYD évolue à une vitesse folle et concerne de grosses masses.

Il faut quand même souligner que la chaîne d'approvisionnement intégrée et entièrement détenue par BYD, des mines de lithium au Tibet à sa vaste base de fabrication de batteries, est un atout considérable. Les autres constructeurs automobiles dépendent de fournisseurs externes pour les batteries et les matières premières. Le modèle d'intégration verticale de BYD devrait lui procurer le même type d'avantage en termes de coûts qu'à son secteur électronique.

Quoi qu'il en soit, les investisseurs conservateurs vont probablement passer leur chemin. Après tout, Warren Buffett, Charlie Munger et Li Lu ont investi lorsque l'action de BYD se négociait à des valorisations très basses. Pour citer Munger : "Elle a été tellement malmenée que c'était une action de type Graham. Une action Graham dans une start-up."

