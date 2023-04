BYD dévoile DiSus, le système intelligent de commande du châssis exclusivement destiné aux véhicules à énergie nouvelle

BYD, le leader mondial des véhicules à énergie nouvelle (VEN), dévoile aujourd'hui le système intelligent de commande du châssis BYD DiSus (système DiSus) dans le cadre de son événement de lancement technologique organisé à son siège, à Shenzhen. Le système BYD DiSus à pile complète développé en interne est exclusivement conçu pour les VEN. BYD devient ainsi le premier constructeur automobile chinois à posséder la technologie intelligente de commande du châssis. Le système BYD DiSus améliore sensiblement l'expérience de conduite.

Le système BYD DiSus se ramifie en trois branches, à savoir le système intelligent de commande de l'amortissement (DiSus-C), le système intelligent de commande de l'air (DiSus-A), et le système intelligent de commande hydraulique (DiSus-P).

Après avoir réalisé des avancées dans les technologies de base liées aux VEN, BYD a pris la tête de la recherche sur la commande des mouvements verticaux, surpassant ses pairs grâce à des solutions systématiques pour la commande du mouvement vertical et à la maîtrise de la technologie du système intelligent de commande du châssis pour les VEN.

« Le système BYD DiSus est le premier système intelligent de commande du châssis développé en interne lancé par un constructeur automobile chinois, et constitue une avancée réalisée de bout en bout. Le système BYD DiSus renforcera la position pionnière mondiale de BYD dans le secteur », déclare Wang Chuanfu, président du conseil et président de BYD.

Une solution systématique pour la commande du châssis du véhicule, redéfinissant l’expérience de conduite intelligente et de luxe

Se démarquant des solutions axées sur une seule technologie ou une seule amélioration de composants, BYD propose une solution systématique pour la commande des mouvements verticaux.

Le système BYD DiSus utilise pleinement les avantages des VEN dans l’électrification et l’intelligence pour construire un système complet de perception, de prise de décision et d’exécution afin d'améliorer considérablement l’expérience de conduite. En parallèle, le système BYD DiSus System offre une commande collaborative de la dynamique du châssis (mouvements latéraux, longitudinaux et verticaux), ce qui jette les bases du développement futur des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS).

Le DiSus-P sera d’abord équipé sur le Yangwang U8 et le DiSus-A sur le DENZA N7. Divers modèles BYD HAN, BYD TANG et DENZA avec disponibilité matérielle seront en mesure d’équiper le DiSus-C via une mise à niveau hertzienne.

Le vrai luxe : la sécurité

Le système BYD DiSus est une autre avancée technologique faisant suite à une série de technologies automobiles clés, y compris la technologie DM Super Hybrid, l'e-plateforme 3.0, la batterie Blade, et la plateforme e4.

En tant que système systématique de commande du châssis, le système BYD DiSus garantit que le véhicule est agile et réellement compatible dans la plupart des scénarios de conduite, en minimisant le risque de renversement du véhicule et en réduisant le déplacement des occupants lors de virages à grande vitesse, de l’accélération maximale ou du freinage d’urgence. En outre, le système BYD DiSus peut protéger le véhicule contre les rayures et les dégâts dans diverses conditions de route (neige, boue, eau).

Conçu pour une sécurité ultime et une expérience de conduite intelligente, le système BYD DiSus réhausse l’image de marque BYD grâce à cette technologie de pointe pour les VEN. Le système BYD DiSus sera disponible en plusieurs modèles dans la série BYD Dynasty, la série BYD Ocean, le DENZA, le Yangwang, et le nouveau modèle qui sera lancé cet été qui se spécialise dans les identités professionnelles et personnalisées.

Cerise sur le gâteau : le DiSus-X

La présentation du Disus-X est venue couronner la fin de l’événement. Le Yangwang U9 équipé du DiSus-X a démontré sa capacité à danser, sauter et rouler même avec trois roues, ce qui illustre parfaitement les performances du BYD DiSus, le système de commande du châssis le plus avancé au monde.

En tant que chef de file mondial des véhicules à énergie nouvelle, BYD continue de promouvoir le progrès technologique avec un état d’esprit et une approche « fondés sur la technologie et orientés sur l’innovation », avec l’ambition de faire passer la vitesse supérieure au développement des véhicules à énergie nouvelle chinois et avec l’engagement de fournir des innovations technologiques pour une vie meilleure.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l’automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l’électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l’Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu’à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d’un monde plus vert.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Ambitionnant d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto axe ses efforts sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. La société a maîtrisé les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Elle a réalisé ces dernières années des progrès techniques considérables, dont la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la e-Platform 3.0 et la technologie CTB. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à combustibles fossiles pour passer aux VE, et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergies nouvelles en Chine durant 9 années de suite.

