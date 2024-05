BYD Electronic International Co Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication de composants et de modules de terminaux mobiles intelligents. La société et ses filiales fournissent principalement des services à guichet unique, notamment le développement de nouveaux matériaux, la conception de produits, la recherche et le développement, la fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et les services après-vente. Ses activités comprennent trois parties principales : les téléphones intelligents et les ordinateurs personnels (PC), les nouveaux produits intelligents et les systèmes intelligents pour l'automobile, couvrant les moules, les métaux, les pièces en plastique, le verre, la céramique et les produits électroniques. Ses produits sont utilisés dans l'électronique grand public, l'Internet des objets, la maison intelligente, l'industrie intelligente, les entreprises intelligentes, les équipements de jeux intelligents, les cockpits intelligents, les systèmes intelligents en réseau, les modules de communication et d'autres domaines. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur des marchés étrangers tels que l'Asie-Pacifique et les États-Unis.

Secteur Equipements et pièces électroniques