BYND Cannasoft Enterprises Inc. est une société intégrée de logiciels et de cannabis. La société est un éditeur de logiciels qui développe des outils logiciels d'entreprise permettant aux entreprises de fabrication et de services d'optimiser la gestion de leurs effectifs, le service à la clientèle et la gestion de leurs actifs. La société développe et commercialise des logiciels de gestion de la relation client (CRM) qui permettent aux petites et moyennes entreprises (PME) d'optimiser leurs fonctions quotidiennes, telles que la gestion des ventes, la gestion du personnel, le marketing, les activités des centres d'appels et la gestion des actifs. La société se concentre sur le développement d'une plateforme CRM conçue pour répondre aux besoins de l'industrie du cannabis médical. La société se concentre également sur la ferme de cannabis et la vente de cannabis médical. Les filiales à 100 % de la société sont BYND-Beyond Solutions Ltd, Zigi Carmel Initiatives and Investments Ltd, et B.Y.B.Y. Investment and Promotions Ltd.

Secteur Logiciels