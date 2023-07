Byotrol Plc est une entreprise britannique spécialisée dans la prévention et le contrôle des infections. Elle développe et commercialise des technologies antimicrobiennes, qu'elle propose par le biais de ventes directes, d'alliances et de partenariats à long terme avec des multinationales du secteur de la consommation et des professions libérales. La société opère à l'échelle mondiale dans les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'alimentation et de la consommation, en fournissant des produits à faible toxicité pour toutes les classes microbiennes : bactéries, virus (y compris les coronavirus), champignons, moisissures, mycobactéries et algues. Les secteurs de marché de l'entreprise comprennent les professionnels et les consommateurs. Le secteur professionnel comprend la santé humaine, la santé animale, la gestion des installations et l'alimentation et les boissons. Les secteurs de la consommation comprennent l'entretien ménager, les soins de la peau et les soins des animaux de compagnie. Les technologies de l'entreprise sont utilisées sur les marchés professionnels et grand public, dans des produits destinés aux surfaces et aux environnements cutanés. Ses produits sont vendus et utilisés en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Asie.

Secteur Produits cosmétiques