Byotrol PLC - fabricant de produits de nettoyage biocides et antimicrobiens basé à Chester, en Angleterre - déclare qu'au cours des six mois se terminant le 30 septembre, les ventes de produits sont restées stables par rapport à l'année précédente, à 2 millions de livres sterling, en raison de l'impact des éléments abandonnés. Prévoit une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 450 000 GBP, ce qui représente une augmentation par rapport à la perte de 300 000 GBP enregistrée au cours des six mois précédant le 30 septembre 2022. En ce qui concerne l'avenir, la société prévoit de déclarer des ventes de produits pour l'ensemble de l'exercice se terminant le 31 mars 2024 d'environ 3,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 5,4 % par rapport aux 3,7 millions de livres sterling de l'exercice précédent, à périmètre constant. Elle annonce également le lancement du nouveau système de décontamination des instruments Processus. David Traynor, directeur général par intérim, déclare : "Le lancement du nouveau système de décontamination d'instruments Processus de Byotrol marque une nouvelle étape dans nos plans visant à préparer notre portefeuille aux approbations réglementaires de l'UE et du Royaume-Uni [Business Property Relief]. C'est le troisième d'une série de mises à jour stratégiques du portefeuille, qui renforce notre offre sur les marchés de la santé animale et de la santé humaine."

First Class Metals PLC - Société d'exploration basée à Blackburn, en Angleterre, axée sur des projets en Ontario, au Canada - Déclare que les résultats initiaux des rainures du prospect Roy, au Canada, sont "encourageants". Les premiers résultats de Roy comprennent 18,8 grammes d'or par tonne. Marc Sale, directeur général, déclare : "Les premiers résultats en rainure du prospect Roy sont encourageants au point de justifier l'extension de la propriété Sunbeam aux extensions structurelles présumées, soulignant ainsi le potentiel de la région à l'échelle d'un district. Les structures minéralisées identifiées sur la propriété, historiquement exploitées à Sunbeam, Roy et Pettigrew, continuent d'encourager concrètement le développement de la propriété vers le forage."

Argo Blockchain PLC - Société minière de crypto-monnaies basée à Londres - Déclare que la perte avant impôts au troisième trimestre de l'année se réduit à 9,9 millions de dollars, contre 18 millions de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires chute de 21% à 10,4 millions de dollars contre 13,1 millions de dollars l'année précédente. Les coûts d'exploitation et les dépenses ont chuté de 73% à 3,1 millions USD, contre 11,5 millions USD l'année précédente.

Corero Network Security PLC - Fournisseur de cybersécurité basé à Londres - Nomme Carl Herberger au poste de directeur général désigné avec effet immédiat. M. Herberger est actuellement consultant principal en sécurité chez Verinext Solutions et a été auparavant chef de produit chez CyberSheath Services International LLC pendant trois ans. Sa nomination intervient après que le PDG Lionel Chmilewsky a annoncé sa démission de l'entreprise en février et l'a quittée officiellement en mai. Jens Montanana, président exécutif, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Carl Herberger en tant que nouveau PDG de Corero, à l'issue d'un processus de recherche approfondi. L'expérience considérable de Carl dans le secteur de la cybersécurité, avec une expérience directement pertinente en matière de DDoS, et au-delà, renforcera la stratégie de commercialisation de Corero alors que nous continuons à croître et à développer notre présence aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux clés."

Fintel PLC - Fournisseur de technologie et de support pour le secteur des services financiers de détail basé à Huddersfield, Angleterre - Achève l'acquisition de VouchedFor pour 7,5 millions de livres sterling ainsi que d'AKG par Defaqto pour 1,6 million de livres sterling. VouchedFor est un site d'évaluation des conseillers financiers, des conseillers hypothécaires, des avocats et des comptables. AKG est un fournisseur d'informations financières, de notations et de fintech. VouchedFor et AKG sont les troisième et quatrième acquisitions réalisées cette année et s'inscrivent dans la stratégie de Fintel visant à améliorer le marché des services financiers de détail. Pour ce qui est de l'avenir, Fintel continue de dégager "des bénéfices solides conformes aux attentes du conseil d'administration et du marché". Matt Timmins, directeur général, déclare : "Notre dynamique commerciale positive s'est poursuivie au second semestre, avec une croissance continue des revenus de SaaS et d'abonnements, soutenue par notre base de revenus diversifiée et résistante... Nous poursuivons notre croissance organique et progressons dans la consolidation du marché fragmenté des logiciels, ce qui permet aux conseillers de gagner en efficacité et à tous les participants d'obtenir de meilleurs résultats. Avec un solide pipeline de fusions et acquisitions, soutenu par notre bilan et notre trésorerie, nous sommes confiants dans la poursuite de nos progrès stratégiques."

Time Out Group PLC - Société de médias et d'hôtellerie basée à Londres - Confirme l'arrivée de Matthew Pritchard au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la vente au détail et les biens de consommation à rotation rapide, ayant été directeur financier de Hotel Chocolat PLC pendant neuf ans. Il remplacera Patrick Foley, directeur financier de Time Out depuis septembre dernier.

