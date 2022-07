Bystronic a souffert au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Bystronic (ex-Conzzeta) a peiné au premier semestre en raison des confinements en Chine ainsi que des pénuries de composants. Les objectifs de ventes sur les six premiers mois ont été retardés.

Les entrées de commandes se sont inscrites à 536,1 millions de francs suisses, en recul de 2,4% tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 453,8 millions, soit une hausse de 2,8%, indique jeudi le spécialiste de l'usinage de tôles. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a été divisé par trois à 10,5 millions, faisant plonger la marge à 2,3% après 6,9%. Le bénéfice net a fondu de 70% à 7 millions.

Si les entrées de commandes et les recettes entrent dans la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP, l'Ebit rate le coche.

Le groupe zurichois se contente d'espérer un meilleur second semestre malgré la faible visibilité. Plus tôt dans l'année, Bystronic visait une progression des ventes de 10-12% et de 12-16% en termes organiques. La marge d'exploitation (Ebit) devait évoluer entre 8% et 9%.

Les objectifs 2025 sont confirmés.

ck/vj