Bystronic a vu la croissance de ses revenus accélérer au 3e trimestre

Zurich (awp) - Bystronic a bouclé les neuf premiers mois de 2022 sur un chiffre d'affaires en nette hausse et supérieur aux attentes du marché, à la faveur d'une accélération des ventes au troisième trimestre, et vise le milliard de francs suisses d'ici la fin de l'année.

Pendant la période sous revue, le constructeur de machines d'usinage de tôle a vu ses recettes s'enrober de 8,5% en rythme annuel, pour s'établir à 712,4 millions de francs suisses. Sur le seul troisième trimestre, les ventes ont grimpé de 20,0% et même de plus d'un quart (+26,3%) à taux de change constants (tcc), indique le groupe vendredi dans un communiqué.

Les entrées de commandes en revanche se sont contractées de 9,6% à 781,2 millions, ce que la direction de Bystronic explique par l'effet de rattrapage post-Covid qui avait dopé la demande un an plus tôt. Avec un carnet d'ordres en voie de normalisation, l'entreprise espère pouvoir les honorer à moyen terme dans des délais plus courts.

Au terme des neuf premiers mois de l'exercice, la constitution de stocks de produits finis s'est stabilisée à environ 50 millions de francs suisses en raison de l'absence de composants dans les machines livrées. Pour cette raison, quelque 100 millions de chiffre d'affaires manquent encore à l'appel.

Bien que la disponibilité des composants se soit légèrement améliorée depuis juillet, la situation reste tendue sur ce front. Le groupe, qui n'avait pas encore formulé d'objectifs annuels concrets jusqu'ici, anticipe désormais pour l'ensemble de l'année des revenus compris entre 950 et 1000 millions de francs suisses et un résultat "nettement plus élevé" au second semestre par rapport au premier.

buc/ck