Bystronic confirme sa croissance en 2021 et double son bénéfice net

Zurich (awp) - Bystronic a connu pour le premier exercice sous sa nouvelle raison sociale une année faste. Ce qui reste du conglomérat diversifié Conzzeta a confirmé mardi la poussée des prises de commandes (+51,2%) et des ventes (+17,2%) en 2021, avec à la clé un bénéfice net quasiment doublé. Les actionnaires se verront proposer une rémunération inchangée.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a rebondi de deux tiers à 70,1 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 7,5%, en hausse de 2,5 points de pourcentage, et ce malgré la constitution de provisions à hauteur de 6 millions dans le cadre de revalorisations, indique le spécialiste zurichois de l'usinage de tôles dans un communiqué.

Le résultat net s'est établi à 56,8 millions de francs suisses, après 28,5 millions. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 26 avril prochain le versement d'un dividende inchangé de 60 francs suisses par action nominative A et de 12,00 par nominative B.

Pour la suite des opérations, la direction de Bystronic se veut optimiste, au vu du carnet de commandes de plus d'un milliard de francs suisses, même si celles-ci ne pourront pas être honorées dans les délais.

Sous réserve de normalisation des chaînes d'approvisionnement et de l'évolution des conséquences de la guerre en Ukraine, la direction anticipe pour 2022 sur une croissance des ventes comprise entre 10 et 12%, ainsi qu'une marge Ebit de 8 à 9%.

A l'horizon 2025, l'entreprise vise toujours une croissance annuelle de plus de 5% assortie d'une marge Ebit de plus de 12% et d'un rendement des actifs nets (Ronoa) d'au moins 25%.

buc/jh