Bystronic voit son bénéfice chuter et rabote son dividende

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'usinage de tôle Bystronic a souffert l'année dernière des goulets d'étranglements qui ont affecté sa rentabilité. Le bénéfice net de l'ex-groupe Conzzeta a plongé de près de 36% à 36,6 millions de francs suisses.

Lors de l'assemblée générale du 25 avril, le conseil d'administration proposera un dividende revu clairement à la baisse, à 12 francs suisses par actions contre 60 francs suisses auparavant, indique jeudi la société zurichoise.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 31% à 48,1 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 4,7%, en recul de 2,8 points de pourcentage. La mise en place de nouveaux "domaines de croissances" a également pesé sur la rentabilité, précise le groupe.

Les chiffres publiés sont dans l'ensemble supérieurs aux estimations des analystes interrogés par AWP qui tablaient en moyenne sur un Ebit de 46,9 millions de francs suisses et un résultat net de 34,6 millions. Le consensus prévoyait un dividende à 12,7 francs suisses par action.

Début février, Bystronic avait publié le chiffre d'affaires et les entrées de commande pour 2022. Les recettes ont reculé de 1,015 milliard, 8,1% de plus que douze mois auparavant alors que les nouveaux contrats ont fléchi de 14,1% à 1,00 milliard de francs suisses.

Pour l'exercice en cours, la direction ambitionne de dégager un résultat opérationnelle en hausse. Les objectifs à moyen terme sont confirmés, à savoir une croissance des ventes de plus de 5% et une marge Ebit supérieure à 12% et un rendement des actifs opérationnels supérieur à 25%.

