Eva Zauke désignée nouvelle administratrice de Bystronic

Zurich (awp) - Bystronic renforce son conseil d'administration. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le 25 avril prochain, le spécialiste zurichois des machines d'usinage de tôle proposera à ses actionnaires d'élire Eva Zauke en tant qu'administratrice. La nouvelle venue doit apporter à l'organe de surveillance une expertise approfondie en matière de numérisation, indique mardi Bystronic.

Mme Zauke oeuvre depuis 2005 pour le compte du développeur allemand de progiciels SAP, assume depuis 2020 la responsabilité globale du secteur SAP Enterprise Adoption, en charge notamment de la sécurité, de la qualité, de la documentation, de la traduction et de l'apprentissage pour l'ensemble des solutions du groupe, ressort-il des informations disponibles sur le site internet de Bystronic. Elle a auparavant occupé différents positions de direction dans les domaines de la gestion de produits, du développement, de l'apprentissage et du marketing.

La future administratrice a débuté son parcours professionnel au sein de la compagnie de chemins de fer Deutsche Bahn, avant d'occuper des postes de direction et de conseil chez Oracle et Deutsche Post DHL Group. Sa grande expérience dans le secteur des logiciels font de Mme Zauke un atout précieux pour le conseil d'administration de Bystronic et pour la poursuite de la stratégie dans ce domaine, ajoute l'entreprise zurichoise.

vj/lk