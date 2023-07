Bytes Technology Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui propose des offres et des solutions logicielles dans le domaine des technologies de l'information (TI), en mettant l'accent sur les produits de sécurité et de cloud computing. La société permet l'approvisionnement, l'adoption et la gestion de la technologie à travers des services logiciels, notamment dans les domaines de la sécurité et du cloud. Son portefeuille de services comprend le cloud, la sécurité, les licences, le stockage, la virtualisation et les services gérés. L'entreprise comprend deux marques : Bytes Software Services (BSS) et Phoenix Software (Phoenix). La clientèle de Bytes Software Services se compose de clients du secteur privé et du secteur public, tandis que Phoenix se concentre exclusivement sur les clients du secteur public. Ses services comprennent également des services logiciels, des services de centre de données, des services de gestion des données, des services de déploiement et l'informatique pour l'utilisateur final. La société apporte son soutien à une série de secteurs, notamment les services professionnels, la fabrication, le commerce de détail, les administrations centrales et locales et la technologie.

Secteur Services et conseils en informatique