Le directeur de l'unité Bytes Technology rejoint le conseil d'administration après le départ de David Maw

Bytes Technology Group PLC - société de logiciels informatiques basée dans le Surrey, en Angleterre - nomme Sam Mudd au poste d'administrateur exécutif, avec effet à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en juillet. Sam Mudd est actuellement directrice générale de Phoenix Software Ltd, une filiale à 100 % du groupe, et elle conservera cette fonction après sa nomination au conseil d'administration de la société mère. Bytes annonce également que David Maw quittera son poste d'administrateur non exécutif lors de l'AGO, après 23 ans passés au sein du groupe.

Cours de clôture de l'action à Londres : 383,60 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 22 %.

Cours de clôture de l'action à Johannesburg : 86,85 ZAR

Variation sur 12 mois : -5%.

