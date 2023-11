Bytes Technology Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose des offres et des solutions logicielles dans le domaine des technologies de l'information (TI), en mettant l'accent sur les produits de sécurité et d'informatique en nuage. L'entreprise permet la recherche, l'adoption et la gestion de technologies dans le cadre de services logiciels, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'informatique dématérialisée. Elle propose des services de sécurité, de gestion de l'informatique en nuage, de licences logicielles, de gestion des actifs logiciels, de stockage de données, de formation, de conseil, de services professionnels de sécurité de l'information et de tests d'assurance. La société comprend deux marques : Bytes Software Services (BSS) et Phoenix Software (Phoenix). Bytes Software Services a une clientèle composée de clients du secteur privé et du secteur public, tandis que Phoenix se concentre exclusivement sur les clients du secteur public. L'entreprise apporte son soutien à toute une série de secteurs, notamment les services professionnels, l'industrie manufacturière, le commerce de détail, l'administration centrale et locale, ainsi que la technologie, les médias et les télécommunications.

Secteur Logiciels