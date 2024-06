Bytes Technology Group plc est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion d'informations. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de licences (61,9%) ; - vente de matériels informatiques (20,8%) : serveurs, ordinateurs portables, etc. ; - prestations de services professionnels (17,3%) : prestations de services de sécurité, de stockage, de transformation numérique, de gestion des actifs logiciels, de gestion du cloud et de cyber-conseil. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (96,4%), Europe (2,4%) et autres (1,2%).

Secteur Logiciels