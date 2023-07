C & A Textiles Limited (CATL) est une entreprise de textile composite tricoté orientée vers l'exportation. La société se consacre au tricotage, à la teinture, à l'impression et à la fabrication de divers types de vêtements prêts à l'emploi (RMG), tels que des t-shirts, des polos, des tang tops, des shorts, des chemises de bonbon, des boxers, des jupes, des leggings et des vestes en laine polaire. La société propose ses produits pour hommes, femmes et enfants. La société exporte ses produits aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne. La CATL fournit également ses tissus teints à d'autres industries du vêtement orientées vers l'exportation. La division de tricotage de la société a une capacité de production de 2 520 tonnes métriques. Sa capacité de production de tissus teints dans la division de teinture est de 3 240 tonnes métriques. L'usine de la société est située à Kalurghat, Chittagong, Bangladesh.

Secteur Textiles et Cuirs