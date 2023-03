C&C annonce des résultats annuels en hausse, malgré l'impact des grèves

(Alliance News) - Le propriétaire de Magners, C&C Group PLC, a présenté jeudi une mise à jour largement réjouissante de son dernier exercice financier, réitérant son intention de reprendre les paiements de dividendes.

L'exercice financier de la société de Dublin, spécialisée dans la bière, le cidre, le vin, les spiritueux et les boissons non alcoolisées, s'est terminé le 28 février.

Elle prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net de 1,69 milliard d'euros, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. La croissance en volume a toutefois été plus lente (4 %).

C&C prévoit un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels de 84 millions d'euros, en hausse par rapport aux 47,9 millions d'euros de l'année précédente. Ce chiffre se situe dans le bas de la fourchette de 84 à 88 millions d'euros qu'il avait annoncée en janvier.

"Ce résultat reflète un certain nombre de facteurs, notamment les ventes de Noël plus faibles que prévu et l'impact des différentes grèves au Royaume-Uni", explique C&C.

Néanmoins, grâce à la forte génération de flux de trésorerie, C&C a l'intention de reprendre le versement de dividendes lors de l'annonce de ses résultats finaux en mai. L'entreprise n'a pas versé de dividendes au cours des deux derniers exercices, la faute à la pandémie de Covid.

La société s'est déclarée "satisfaite" des performances de ses marques principales, telles que le cidre Bulmers et la bière blonde Tennent's, qui gagnent toutes deux des parts de marché.

Les actions de C&C ont augmenté de 2,5 % à 153,50 pence chacune à Londres jeudi.

La société a déclaré qu'elle avait lancé un "projet technologique important" dans ses opérations en Grande-Bretagne le mois dernier, mais n'a pas fourni d'autres détails.

Le projet contribuera à terme à sa transformation numérique et à son optimisation, mais affectera légèrement le service et les bénéfices. Cela est dû au fait que la mise en œuvre prend plus de temps que prévu, a expliqué l'entreprise.

"Toutefois, il est encourageant de constater que les niveaux de service sont largement revenus à la normale", a déclaré C&C.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

