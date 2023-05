L'entreprise irlandaise C&C devrait subir une charge exceptionnelle au cours de l'exercice 2024

La société irlandaise de boissons premium C&C Group Plc a déclaré vendredi qu'une de ses unités avait été confrontée à des retards en termes de temps et de coûts pour intégrer un logiciel de gestion d'entreprise, ce qui devrait avoir un impact ponctuel sur le bénéfice du groupe au cours de l'exercice 2024.

La mise en œuvre du système de planification des ressources de l'entreprise dans les activités de Matthew Clark et Bibendum a pris plus de temps que prévu, ce qui devrait maintenant avoir un impact sur la rentabilité des unités, a déclaré la société dans un communiqué.

C&C a acquis les activités de Matthew Clark et Bibendum en 2018.

La société, qui fabrique et distribue de la bière, du cidre, du vin, des spiritueux et des boissons non alcoolisées de marque à travers le Royaume-Uni et l'Irlande, s'attend à un impact ponctuel d'environ 25 millions d'euros (27,52 millions de dollars) associé à la disruption du système ERP au cours de l'exercice 2024, a-t-elle ajouté. (1 $ = 0,9084 euros) (Rapport de Radhika Anilkumar à Bengaluru ;)