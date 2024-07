C&C Group PLC est une entreprise de boissons verticalement intégrée. La société fabrique, commercialise et distribue des marques de bière, de cidre, de vin, de spiritueux et de boissons non alcoolisées au Royaume-Uni et en Irlande. Les segments de la société comprennent l'Irlande et la Grande-Bretagne. Le secteur de l'Irlande se consacre à la vente des produits de marque de la société sur l'île d'Irlande, principalement Bulmers, Magners, Tennent's, Five Lamps, Clonmel 1650, Heverlee, Dowd's Lane, Finches et Tipperary Water. Le secteur de la Grande-Bretagne se consacre à la vente des produits de marque propre de la société en Écosse, les principales marques étant Tennent's, Caledonia Best, Heverlee et Magners. Cette division comprend la vente de son portefeuille de marques de cidre dans le reste de la Grande-Bretagne, notamment Magners, Orchard Pig, K Cider et Blackthorn, qui sont distribuées en partenariat avec Budweiser Brewing Group. Elle distribue le portefeuille de marques de bière de San Miguel et de Budweiser Brewing Group sur l'île d'Irlande.

Secteur Distillateurs et caves à vin