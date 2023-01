Les actions de C&C sont en baisse en raison des grèves du réseau ferroviaire.

(Alliance News) - Vendredi, C&C Group PLC a vu ses actions chuter alors que ses perspectives pour le second semestre de l'exercice 2023 continuent d'être affectées par les pressions du coût de la vie auxquelles sont confrontés les clients, et par les grèves ferroviaires au Royaume-Uni pendant la période des fêtes.

C&C est une société de bière, de cidre, de vin, de spiritueux et de boissons non alcoolisées basée à Dublin.

Les actions étaient en baisse de 30% à 164,70 pence chacune vendredi matin à Londres.

C&C a déclaré que la pression des dépenses de consommation est un moteur de cette performance commerciale et continuera de l'être à court terme.

En outre, C&C a déclaré que le commerce a été considérablement affecté par "les grèves du réseau ferroviaire au Royaume-Uni, réduisant la fréquentation dans les zones urbaines au cours de la période clé du commerce des fêtes".

"Malgré les défis à court terme, le groupe continuera d'opérer dans les limites de son levier financier, ce qui, associé à la forte génération de flux de trésorerie disponible, garantira le maintien de nos objectifs d'allocation de capital", a-t-il noté.

Pour l'avenir, elle prévoit que la fourchette du bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2023 se situe entre 84 et 88 millions d'euros. Pour l'exercice 2022, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 47,9 millions d'euros. Le bénéfice avant impôt s'est établi à 45,7 millions de livres sterling, oscillant par rapport à une perte de 121,3 millions de livres sterling il y a un an, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 1,02 milliard de livres sterling à 1,79 milliard de livres sterling.

En octobre, C&C avait annoncé un bond du bénéfice avant impôts à 47,4 millions d'euros pour les six mois qui se sont terminés le 31 août, contre 7,1 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37 %, passant de 657,3 millions d'euros à 903,0 millions d'euros.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.