Le fonds spéculatif sur les actions chinoises Cederberg réduit ses frais en raison de ses mauvaises performances -lettre

Le gestionnaire de hedge funds Dawid Krige a déclaré aux investisseurs, dans une lettre vue par Reuters, qu'il allait baisser les frais de 25 points de base "étant donné les difficultés que nos clients ont endurées au cours des 21 derniers mois." Cela réduira les frais des véhicules de classe A et de classe B de Cederberg Capital en Chine à 1,25 % et 1,0 % respectivement, à compter du 1er janvier 2023.

L'indice MSCI Chine est en baisse de près d'un tiers cette année, car l'organe de direction suprême de la Chine, le Comité permanent du Politburo, s'en tient à une politique COVID "dynamique-zéro" destinée à contenir le nombre de décès en Chine.

Depuis 2020, la Chine a signalé 5 226 décès dus au COVID parmi sa population de 1,4 milliard d'habitants. En revanche, plus d'un million de personnes sont mortes de cette maladie aux États-Unis.

Le fonds spéculatif de Krige, qui a environ 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, est en baisse d'environ 56 % jusqu'à présent cette année, selon sa lettre.

Malgré cela, Krige a déclaré qu'il s'agissait d'une "opportunité potentiellement unique dans une décennie" d'acheter des actions chinoises.

Il prévient que son fonds n'est pas destiné à l'investisseur à court terme, affirmant que dans les dix prochaines années, les valorisations bon marché que ses actions détiennent aujourd'hui finiront par être une aubaine.

Les principales positions de Krige comprennent le promoteur immobilier chinois C&D International Investment Group Ltd, le Hong Kong Financial Exchange, JD.com en Chine, le réseau social Prosus et Guangdong GR, un fonds d'infrastructure.

Les marchés chinois ont été frappés par des sorties de capitaux au cours des derniers mois, les investisseurs repensant leur exposition à la deuxième plus grande économie du monde. Les données de l'Institute of International Finance ont montré que les portefeuilles d'actions chinoises avaient perdu 7,6 milliards de dollars en octobre, soit les plus importantes sorties mensuelles depuis mars.

Les gestionnaires de fonds ont de plus en plus lancé des produits d'investissement sur les marchés émergents ou en Asie sans exposition à la Chine pour répondre à la demande croissante de telles stratégies de la part des investisseurs mondiaux.