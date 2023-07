C&F Financial Corporation est une société holding bancaire qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, dont Citizens and Farmers Bank (la Banque). La société exerce ses activités au travers de trois segments. Le segment des services bancaires aux collectivités est exploité par C&F Bank, qui fournit une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, y compris divers types de comptes de chèques et de dépôts d'épargne, ainsi que des prêts aux entreprises, des prêts immobiliers, des prêts de développement, des prêts hypothécaires, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts à tempérament. Le segment de la banque hypothécaire opère par l'intermédiaire de C&F Mortgage, qui fournit des services de montage de prêts hypothécaires dans 14 établissements en Virginie et un dans le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie-Occidentale. Le segment propose une gamme de prêts hypothécaires résidentiels, qui sont montés pour être vendus à des investisseurs sur le marché hypothécaire secondaire. Le secteur du crédit à la consommation exerce ses activités par l'intermédiaire de C&F Finance, qui propose des programmes de financement automobile.

