C&F Financial Corporation est une société holding bancaire. La société possède Citizens and Farmers Bank (C&F Bank), une banque commerciale indépendante. Les secteurs d'activité de la société comprennent la banque de proximité, la banque hypothécaire et le crédit à la consommation. Le segment de la banque de proximité fournit des services par l'intermédiaire de C&F Bank. C&F Bank propose une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ces services comprennent divers types de comptes de chèques et de dépôts d'épargne, ainsi que des prêts aux entreprises, des prêts immobiliers, des prêts de développement, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts à tempérament. C&F Bank exploite environ 31 bureaux bancaires et quatre bureaux de prêts commerciaux. Le segment de la banque hypothécaire, par l'intermédiaire de C&F Mortgage Corporation, offre une gamme de prêts hypothécaires résidentiels, qui sont montés pour être vendus à des investisseurs sur le marché hypothécaire secondaire. Le secteur du crédit à la consommation fournit des services par l'intermédiaire de C&F Finance Company (C&F Finance). C&F Finance est une société de financement régionale qui achète des prêts automobiles, maritimes et pour véhicules de loisirs.

Secteur Banques