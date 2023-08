C.H. Robinson Worldwide, Inc. figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport multimodal (95,4%) : activité menée par le biais de sous-traitants ; - achat, stockage et transport de produits frais (4,5%). 84,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Frêt au sol et logistique