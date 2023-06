C.H. Robinson nomme Dave Bozeman au poste de directeur général

Ce cadre dirigeant accompli bénéficie d’une solide expérience en matière de direction et de développement à grande échelle des opérations mondiales, et d’une expertise avérée en gestion mondiale des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, axées sur le client et le numérique

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (« C.H. Robinson ») (Nasdaq : CHRW) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait nommé Dave Bozeman au poste de directeur général et membre du conseil d’administration à compter du 26 juin 2023. Scott Anderson, qui occupe le poste de directeur général par intérim depuis janvier 2023, poursuivra ses fonctions jusqu’à ce que M. Bozeman rejoigne l’entreprise, et travaillera avec lui pour assurer une transition en douceur de la direction. M. Anderson continuera à servir en tant que membre du conseil d’administration de C.H. Robinson.

M. Bozeman est un dirigeant accompli, qui apporte à C.H. Robinson plus de 30 années d’expérience au sein d’entreprises cheffes de file de leurs secteurs et au service de marques emblématiques, dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement, du transport intermédiaire, de la fabrication, du numérique et du service à la clientèle. M. Bozeman a développé des équipes dans de nombreuses organisations complexes et avant-gardistes, travail qui l’a mené à gérer des défis à court terme tout en adoptant des orientations stratégiques basées sur le long terme. Il a récemment occupé les postes de vice-président du département Service client de Ford, et de vice-président de la ligne « Véhicules enthousiastes » (Enthusiast Vehicles) de la division Ford Blue de la Ford Motor Company, où il a supervisé les performances commerciales globales de certaines des marques de véhicules les plus éminentes de Ford.

Avant de rejoindre Ford, M. Bozeman a occupé le poste de vice-président d’Amazon Transportation Services d’Amazon.com, Inc., où il a dirigé l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour la livraison aux clients dans les opérations mondiales d’Amazon. M. Bozeman a joué un rôle déterminant dans le développement et la mise à l’échelle des activités de transport mondiales du kilomètre intermédiaire, impliquant à la fois les opérations terrestres et aériennes, ainsi que les opérations commerciales sur route et « sous le toit ». En outre, M. Bozeman a construit et lancé des activités de transport mondiales, couvrant l’expédition de fret, le transport aérien, ainsi que le ramassage et la livraison de petits colis.

Avant Amazon, M. Bozeman a travaillé comme vice-président principal de la division Enterprise Systems de Caterpillar, Inc., où il a était responsable de la fabrication mondiale de tous les produits d’exploitation minière de Caterpillar.

« À l’issue d’un processus de recherche complet et réfléchi, nous sommes ravis de nommer Dave au poste de directeur général de C.H. Robinson », a déclaré Jodee Kozlak, présidente du conseil d’administration de C.H. Robinson. « Dave est un dirigeant chevronné qui bénéficie d’une solide expérience dans la réinvention de modèles d’exploitation complexes ayant un impact sur l’ensemble de l’industrie, d’une expertise éprouvée de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique à l’échelle mondiale à travers divers cycles économiques, et d’une vaste connaissance de la direction d’équipes et de cultures hautement performantes génératrices de résultats. Dave est le bon dirigeant pour faire avancer la vision de C.H. Robinson vers l’avenir, en raison de l’accent qu’il met sur les opportunités organisationnelles et sur l’amélioration de la valeur pour nos clients et nos actionnaires, tout en exploitant les opportunités de C.H. Robinson en tant que fournisseur leader de services logistiques à structure légère dans un environnement où les chaînes d’approvisionnements évoluent rapidement et sont de plus en plus complexes. »

« C’est un honneur pour moi que de rejoindre C.H. Robinson et de porter le prochain chapitre d’une entreprise aussi exceptionnelle », a confié pour sa part M. Bozeman. « J’ai hâte de travailler aux côtés de sa solide équipe de direction et de ses employés talentueux pour répondre aux besoins de nos clients et accélérer la prochaine phase axée sur la croissance soutenue et le succès. Je suis convaincu qu’avec les services mondiaux supérieurs de C.H. Robinson, ses collaborateurs et ses capacités, nous allons pouvoir partir d’une base existante solide et saisir d’importantes opportunités de croissance pour créer de la valeur durable pour les actionnaires, les employés, les communautés et les clients de Robinson que nous servons. »

Et Mme Kozlak de conclure : « Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je tiens également à remercier Scott pour son leadership au cours des six derniers mois, tandis que nous menions nos recherches pour trouver un directeur général permanent. Le conseil d’administration et moi-même nous réjouissons de continuer à bénéficier de l’expérience et des connaissances de Scott en tant que membre de notre conseil d’administration. »

À propos de Dave Bozeman

M. Bozeman a précédemment occupé les postes de vice-président du département Service client de Ford, et de vice-président de la ligne « Véhicules enthousiastes » (Enthusiast Vehicles) de la division Ford Blue de la Ford Motor Company. Avant de rejoindre Ford, M. Bozeman a été vice-président d’Amazon Transportation Services d’Amazon.com, Inc., de 2017 à 2022. Avant cela, il a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Caterpillar, Inc. de 2008 à 2016, où il a terminé en tant que vice-président principal des systèmes d’entreprise. Plus tôt dans sa carrière, M. Bozeman a passé 16 ans chez Harley-Davidson, Inc. de 1992 à 2008. M. Bozeman a également été membre du conseil d’administration de Weyerhaeuser de 2015 à 2017.

M. Bozeman est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’ingénierie de la Milwaukee School of Engineering et d’une licence en conception industrielle de l’université Bradley.

M. Bozeman, son épouse Dawn et leur famille s’installeront dans la région de Minneapolis-Saint Paul.

À propos de C. H. Robinson

C.H. Robinson résout les problèmes logistiques d’entreprises du monde entier et de tous les secteurs, des plus simples aux plus complexes. Avec 30 milliards USD de fret gérés et 20 millions d’expéditions par an, nous sommes l’une des plus grandes plateformes logistiques au monde. Notre portefeuille de services mondiaux accélère le commerce pour fournir en toute homogénéité les produits et les marchandises qui stimulent l’économie mondiale. Grâce à l’association de notre système de gestion des transports multimodal et à notre expertise, nous utilisons les avantages tirés de nos informations pour proposer des solutions plus intelligentes à nos quelque 100 000 clients et 96 000 transporteurs contractuels. Notre technologie construite par et pour les experts de la chaîne d’approvisionnement vise à apporter des améliorations plus rapides et plus pertinentes aux activités de nos clients. En tant que citoyens responsables du monde, nous sommes également fiers de verser des millions de dollars afin de soutenir des causes qui comptent pour notre entreprise, notre Fondation et nos employés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.chrobinson.com (Nasdaq : CHRW).

