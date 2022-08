L'inflation des prix des logements aux États-Unis va plonger en 2023, la juste valeur reste un rêve lointain

Une frénésie pour les maisons en pénurie au cours des deux dernières années pendant la pandémie, soutenue par des taux d'intérêt presque nuls, a gonflé les prix des maisons de plus de 40 % pendant cette période, excluant de nombreux premiers acheteurs.

Mais avec la hausse des taux hypothécaires suite à un cumul de 225 points de base de hausses d'intérêts par la Réserve fédérale américaine depuis mars et d'autres attendus dans les mois à venir, un ralentissement était inévitable dans un secteur très sensible au coût de l'emprunt.

Le sondage réalisé du 12 au 30 août auprès d'une trentaine d'analystes immobiliers a montré que les prix des maisons aux États-Unis augmenteraient en moyenne de 14,8 % cette année, ce qui est plus lent que le rythme actuel d'environ 20 % mais plus élevé que la prévision de 10,3 % du sondage de mai.

Ces prévisions sont basées sur l'indice composite S&P CoreLogic Case-Shiller de 20 zones métropolitaines.

Les prix des maisons ne devraient alors augmenter que de 2,0 % l'année prochaine, soit moins de la moitié de ce qui avait été prévu en mai. Si elle se réalise, il s'agirait du rythme le plus faible depuis 2012 et d'une hausse inférieure à l'inflation globale des prix à la consommation pour la première fois en plus de dix ans.

"L'appréciation des prix des maisons devrait s'arrêter net sous le poids de la faible accessibilité au logement et de la détérioration de l'environnement économique et financier", a déclaré Scott Anderson, économiste en chef à Bank of the West.

"Cette correction pourrait se produire d'un seul coup pendant une récession ou progressivement au fil du temps. Quelle que soit la façon dont on le mesure aujourd'hui, les prix des maisons sont extrêmement chers."

Sondage Reuters : Prix des maisons aux États-Unis https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/akpezkdyyvr/Reuters%20Poll%20-%20U.S.%20house%20prices.PNG

Le ralentissement prévu est conforme à un autre sondage Reuters qui indique une probabilité de 50 % d'une récession aux États-Unis au cours des deux prochaines années. [ECILT/US]

Au plus bas depuis des décennies, il est peu probable que l'accessibilité financière s'améliore de façon significative dans un avenir proche, le taux hypothécaire fixe à 30 ans devant rester supérieur à 5 % au moins jusqu'en 2024.

La plupart des analystes ont également convenu que les maisons américaines sont fortement surévaluées.

Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer le prix moyen des maisons américaines sur une échelle de 1 à 10, où 1 correspondait à un prix extrêmement bas, 5 à un prix à peu près correct et 10 à un prix extrêmement élevé, la prévision médiane de 26 contributeurs a donné une note de 8. Quatre contributeurs ont dit 10.

Près de 80 % des répondants, 16 sur 21, qui ont répondu à une question distincte ont déclaré que les prix devaient baisser de 10 % ou plus pour être évalués équitablement, dont deux qui ont dit 30 % ou plus.

Mais il y avait des incohérences notables dans les réponses. Certains jugeant le marché extrêmement surévalué ont fourni des chiffres modestes pour ramener les prix moyens à leur juste valeur, tandis que d'autres, qui le voyaient moins surévalué, ont déclaré qu'une correction plus importante était nécessaire.

La dernière fois que les prix de l'immobilier américain ont connu une baisse à deux chiffres, c'était pendant la crise financière mondiale, où ils ont chuté cumulativement d'environ un tiers et dans certains cas plus en 2007-2009.

Bien qu'environ un tiers des contributeurs aient prédit une chute pure et simple des prix à un moment ou à un autre au cours des deux prochaines années, tous les chiffres étaient à un chiffre.

La plupart des répondants ont déclaré qu'il faudrait plusieurs années pour que les prix des logements soient évalués à leur juste valeur, et quelques-uns ont dit que cela n'arriverait jamais.

"Les prix des logements ont dépassé l'inflation de manière significative. ... Il est peu probable que les prix descendent en territoire de 'juste valeur' dans un avenir prévisible", a déclaré Crystal Sunbury, analyste immobilière senior chez RSM, une société de conseil basée aux États-Unis.

L'activité ralentit déjà, car les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent la plus grande part de la construction de logements, sont tombées à leur plus bas niveau depuis juin 2020 et le sentiment immobilier oscille autour de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années.

Les ventes de logements existants, qui représentent environ 90 % des ventes totales et qui sont actuellement à leur plus bas niveau depuis mai 2020, devaient encore diminuer et atteindre une moyenne de 4,73 millions d'unités au cours de l'année à venir.

"Les acheteurs restent effrayés par la hausse rapide des coûts de financement qu'ils ont connue jusqu'à présent cette année", a déclaré Matthew Gardner, économiste en chef chez Windermere Real Estate.

"L'attitude prudente se poursuivra jusqu'au printemps 2023, lorsque les ventes reprendront, bien que modestement."

