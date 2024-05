La société de logistique C.H. Robinson a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des prix plus élevés et à une augmentation des volumes dans ses unités de services maritimes et de transport de lots complets.

Les revenus de son unité d'expédition globale, qui s'occupe du fret maritime et aérien, ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 858,6 millions de dollars, contre 790 millions de dollars il y a un an.

Le chiffre d'affaires total de la société a diminué de 4,3 % pour atteindre 4,41 milliards de dollars, mais a dépassé les estimations des analystes qui étaient de 4,27 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

"Bien que nous continuions à lutter contre une récession prolongée du fret avec une offre excédentaire de capacité, je suis optimiste quant à notre capacité à continuer à améliorer notre exécution indépendamment de l'environnement du marché", a déclaré le PDG Dave Bozeman.

L'augmentation des expéditions pendant la pandémie a entraîné l'arrivée de nouveaux courtiers en fret dans le secteur, mais comme les volumes globaux diminuent, la concurrence pour obtenir plus de fret s'intensifie.

Cette capacité excédentaire dans un contexte de faible volume oblige les courtiers à proposer des prix plus bas pour les expéditions, ce qui a un impact sur leurs marges et entraîne une baisse des taux de fret dans l'ensemble du secteur.

L'unité North American Surface Transportation (NAST), le plus grand segment de la société, qui comprend les services de courtage de transport de lots complets et de lots brisés, a enregistré un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, soit une baisse de 9,2 % par rapport aux 3,30 milliards de dollars de l'année précédente.

La société basée dans le Minnesota a enregistré un bénéfice net de 92,9 millions de dollars, soit 78 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 114,9 millions de dollars, soit 96 cents par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont augmenté de 13,5 % pour atteindre 81,9 dollars dans les échanges prolongés. (Reportage d'Abhinav Parmar à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona)