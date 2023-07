C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd, anciennement CHONGQING JIANFENG CHEMICAL CO., LTD, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la vente en gros et au détail de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Les produits de la société comprennent des médicaments chimiques, des produits biopharmaceutiques, des médicaments traditionnels chinois brevetés, des plantes médicinales chinoises, des dispositifs médicaux, des produits de santé et des cosmétiques.

Secteur Produits pharmaceutiques