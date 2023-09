C21 Investments Inc. est une société de cannabis à intégration verticale basée au Canada. La société cultive, transforme et distribue du cannabis et des produits de consommation dérivés du chanvre aux États-Unis. La société est propriétaire de Silver State Relief et Silver State Cultivation au Nevada, y compris les marques historiques de l'Oregon, Phantom Farms, Hood Oil et Eco Firma Farms. Ces marques produisent et distribuent une large gamme de produits à base de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD) à partir de fleurs de cannabis, de pré-rouleaux, d'huile de cannabis, de cartouches de vaporisateur et d'edibles. La société opère par le biais d'un seul segment, à savoir le Nevada. Le segment du Nevada reste engagé dans la culture et la fabrication de produits de fleurs de cannabis, de produits de vaporisation et d'extraits pour la vente en gros et au détail.

Secteur Produits pharmaceutiques