C3.ai, Inc. (C3.ai) est une entreprise de logiciels d'intelligence artificielle (IA). La société fournit des applications SaaS (Software-as-a-Service) qui permettent le déploiement d'applications d'IA à l'échelle de l'entreprise. C3.ai propose deux familles de solutions logicielles : C3 AI Suite et C3 AI applications. Sa C3 AI Suite est une plate-forme de bout en bout en tant que service permettant aux clients de concevoir, de développer, de fournir et d'exploiter des applications d'IA d'entreprise. Les clients de la société peuvent utiliser la suite C3 AI pour créer et exploiter leurs propres applications d'IA d'entreprise. Ses applications C3 AI sont un portefeuille d'applications d'entreprise AI clés en main, intersectorielles et spécifiques à un secteur, qui sont construites à l'aide de la suite C3 AI et qui peuvent être installées et déployées. La société propose des applications d'IA d'entreprise clés en main pour répondre aux besoins d'une liste de segments de marché verticaux, notamment le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les services publics, l'industrie manufacturière, les services financiers, la défense, le renseignement, l'aérospatiale, les soins de santé et les télécommunications.

Secteur Logiciels