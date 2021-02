C3 AI : annonce plusieurs événements à venir pour la communauté financière

C3 AI (NYSE : AI), fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise de premier plan, présentera les événements suivants pour la communauté financière :

Sommet annuel KeyBanc sur les technologies émergentes

Mercredi 24 février à 09h15, heure du Pacifique

Conférence Morgan Stanley sur l'énergie et l'électricité

Mardi 2 mars à 09h00, heure du Pacifique

Conférence JMP Securities sur les technologies

Mardi 2 mars à 12h00, heure du Pacifique

Les parties intéressées auront la possibilité de visionner les webdiffusions en direct des présentations de C3 AI lors de ces événements, qui seront disponibles sur ir.c3.ai. Une rediffusion de ces webdiffusions sera par la suite disponible pendant 90 jours.

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise de premier plan dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur conçue pour l’IA et l’apprentissage machine, et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et pilotée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, consultez le site www.c3.ai

