C3 AI : réinvente l'IA no-code en lançant le logiciel C3 AI : Ex Machina

C3 AI (NYSE : AI), fournisseur leader mondial de logiciels d’entreprise IA, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de C3 AI® Ex Machina, application d’analyse prédictive de nouvelle génération qui permet à tous de concevoir, développer à grande échelle et produire des renseignements basés sur l’IA sans écrire de codes.

Il est de plus en plus demandé aux analystes, opérateurs et experts spécialisés de tous les secteurs et départements d’entreprise de développer des renseignements prédictifs et normatifs à partir d’ensembles de données à la fois vastes et hétérogènes. Bien qu’il existe de nombreux outils no-code disponibles permettant de réduire les barrières afin que les utilisateurs élaborent des modèles d’apprentissage machine et réalisent des analyses de données, aucun de ces outils ne leur fournit des capacités de bout en bout permettant de saisir et traiter le volume et la diversité de données requises, de générer automatiquement des modèles d’IA interprétables, ainsi que de produire, déployer et développer à grande échelle les résultats au sein de leur entreprise. Les outils actuels d’analyse prédictive sont généralement compliqués à utiliser, et exploitent de manière limitée la capacité de leurs renseignements à engendrer de véritables résultats commerciaux.

C3 AI Ex Machina est l’unique solution d’analyse prédictive no-code de bout en bout qui permet aux individus, équipes et entreprises :

D’accéder et préparer de manière rapide et flexible plusieurs pétaoctects de données hétérogènes grâce à des connecteurs pré-intégrés aux sources de données tels que Snowflake, S3, ADLS, Databricks, et bien plus encore.

grâce à des connecteurs pré-intégrés aux sources de données tels que Snowflake, S3, ADLS, Databricks, et bien plus encore. D’élaborer et gérer des modèles d’IA sans écriture de codes , en utilisant une interface intuitive de glisser-déposer, alimentée par un outil AutoML performant.

, en utilisant une interface intuitive de glisser-déposer, alimentée par un outil AutoML performant. De diffuser les résultats à l’ensemble de l’entreprise en publiant de manière fluide des renseignements prédictifs sur les systèmes d’entreprise ou les applications d’entreprise personnalisées.

en publiant de manière fluide des renseignements prédictifs sur les systèmes d’entreprise ou les applications d’entreprise personnalisées. De déployer des ressources cloud répondant aux besoins dans une application cloud-native moderne, en ne payant que pour les ressources utilisées.

dans une application cloud-native moderne, en ne payant que pour les ressources utilisées. De croître en toute confiance en intégrant et en se développant sur la C3 AI Suite, plateforme qui alimente plusieurs milliards de prédictions d’IA pour les plus grandes sociétés mondiales.

Les analystes de données de Con Edison utilisent C3 AI Ex Machina pour identifier en temps quasi-réel les compteurs présentant un dysfonctionnement, ce qui génère une valeur commerciale significative. « C3 AI Ex Machina permet à nos analystes de tirer facilement parti de toutes nos données, ainsi que d’évaluer la fiabilité et les risques de sécurité. Notre groupe AMI Operations a récemment utilisé C3 AI Ex Machina pour élaborer des modèles prédictifs qui identifient les compteurs électriques fragilisés, présentant un risque de surchauffe. Grâce à l’utilisation de C3 AI Ex Machina, nos analystes opérationnels sont désormais en mesure d’évaluer en temps quasi-réel les cotes de risque, et de programmer immédiatement des inspections prioritaires sur le terrain », a déclaré Chris Brownlee, directeur de division chez Con Edison. « C3 AI Ex Machina simplifie et accélère considérablement notre capacité à élaborer et déployer des modèles d’apprentissage machine pour résoudre des cas d’utilisation, en identifiant de manière proactive les risques ainsi qu’en fournissant un service plus sécurisé et plus fiable à nos clients. »

C3 AI Ex Machina permet à tous d’appliquer la puissance des analyses prédictives au sein de leur entreprise, et de jouer un rôle dans la numérisation croissante des opérations de l’entreprise. L’application permet aux utilisateurs de résoudre un éventail illimité de cas d’utilisation complexes, notamment la prévention de la perte de clientèle, la réduction des délais des fournisseurs, la prédiction de la fiabilité des actifs et la détection des fraudes – le tout soutenu par les solides capacités IA d’entreprise de la plateforme C3 AI Suite.

« C3 AI Ex Machina permet à tous de combiner leur expertise d’entreprise avec l’IA no-code, afin de délivrer des renseignements prédictifs sur la base desquels leur entreprise peut prendre des mesures éclairées », a déclaré Ed Abbo, président et directeur technologique de C3 AI. « C3 Ex Machina offre un moyen testé, éprouvé et reconnu de développer et déployer rapidement des applications IA d’entreprise. La solution permet à tous, quel que soit leur domaine d’expertise, d’améliorer significativement la capacité de leur organisation à prendre de manière opportune des décisions contextuelles basées sur les données. »

