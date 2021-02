C3 ai : Shell, C3 AI, Baker Hughes et Microsoft lancent l'Open AI Energy Initiative, un écosystème de solutions d'IA pour aider à transformer le secteur énergétique

Les offres initiales incluent des applications de fiabilité basées sur l’IA visant à améliorer l’efficacité opérationnelle du secteur énergétique et de l’industrie du traitement

Shell (NYSE : RDS), C3 AI (NYSE : AI), Baker Hughes (NYSE : BKR), et Microsoft (NASDAQ : MSFT) ont annoncé aujourd’hui le lancement de l’Open AI Energy Initiative™ (OAI), écosystème ouvert premier en son genre de solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour le secteur énergétique et l’industrie du traitement. L’OAI fournit un cadre relatif aux services énergétiques aux opérateurs énergétiques, aux fournisseurs de services, aux équipementiers et aux vendeurs indépendants de logiciels, afin de proposer des solutions interopérables, couvrant l’IA et les modèles basés sur la physique, la surveillance, les diagnostics, les actions prescriptives et les services, le tout alimenté par la BHC3™ AI Suite et Microsoft Azure.

« Cette initiative consiste à combiner les efforts de leaders mondiaux pour accélérer la transformation numérique du secteur énergétique et lui permettre d’offrir une énergie nouvelle, sûre et sécurisée afin d’assurer la sécurité climatique », a déclaré Thomas M. Siebel, PDG de C3 AI.

Le premier ensemble de solutions de l’OAI fourni par Shell et Baker Hughes est axé sur la fiabilité et conçu pour améliorer la disponibilité et les performances des actifs et des processus énergétiques. Ces solutions de fiabilité serviront d’extensions à l’application actuelle baptisée BHC3 Reliability, une application basée sur l’IA qui fournit aux ingénieurs spécialisés dans la fiabilité, les processus et la maintenance des informations activées par l’IA pour prédire les risques en termes de performance des processus et des équipements, au service du secteur énergétique. L’application tire parti de la capacité de la BHC3 AI Suite à intégrer des données issues de sources disparates à l’échelle de l’entreprise et à façonner des modèles de fiabilité IA qui couvrent toutes les opérations des usines tout en tirant pleinement parti d’Azure, l’infrastructure cloud évolutive et de classe entreprise de Microsoft.

L’OAI enrichit les Applications BHC3 avec des solutions spécifiques au domaine dirigées par les partenaires qui accélèrent le déploiement de solutions de fiabilité basées sur l’IA pour libérer une valeur économique significative dans le secteur énergétique, tout en aidant à rendre la production d’énergie plus propre, plus sûre et plus efficace. Les solutions de fiabilité OAI initiales proposées par Shell et Baker Hughes permettent l’interopérabilité entre BHC3 Reliability, les modules OAI et les solutions sectorielles déjà existantes pour de telles applications. Les solutions disponibles aujourd’hui comprennent des modules éprouvés et testés, spécifiques aux équipements et aux processus avec des modèles d’IA pré-façonnés, une expertise codifiée des sujets, des connecteurs de données à faible latence, des bibliothèques de paramètres thermodynamiques et d’exploitation, des services de surveillance de la santé mondiale, des diagnostics approfondis, des recommandations concernant la prévention des pannes et des mesures préventives.

Shell est en train de mettre à disposition des modules via l’OAI, notamment :

Shell Predictive Maintenance for Control Valves (Maintenance préventive de Shell pour les vannes de régulation)

Shell Predictive Maintenance for Rotating Equipment (Maintenance préventive de Shell pour les équipements rotatifs)

Shell Predictive Maintenance for Subsea Electrical Submersible Pumps (Maintenance préventive de Shell pour les pompes électriques submersibles sous-marines)

Baker Hughes assurera l’interopérabilité de l’OAI avec une gamme de technologies existantes utilisées dans le secteur énergétique, notamment :

iCenter – Turbomachinery Advanced Digital Services (Services numériques avancés pour les turbomachines)

Bently Nevada System 1 Condition Monitoring Software (Logiciel de surveillance de l’état System 1 de Bently Nevada)

Baker Hughes Valve Lifecycle Management (Gestion du cycle de vie des vannes de Baker Hughes)

L’Open AI Energy Initiative permettra d’augmenter les applications de Baker Hughes et de C3 AI suivantes :

BHC3 Reliability

BHC3 Production Optimization

BHC3 Inventory Optimization

C3 AI CRM

« Les technologies numériques et l’IA nous aident aujourd’hui à améliorer notre cœur de métier et à développer les activités énergétiques de demain. Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec C3 AI pour faire évoluer nos solutions de maintenance prédictive basées sur l’IA afin de réduire les coûts et d’améliorer la productivité, la fiabilité et les performances de nos actifs », a déclaré Yuri Sebregts, directeur technique de Shell. « Nous surveillons plus de 5 200 pièces d’équipement à l’aide de l’apprentissage machine dans la fabrication en amont et en aval ainsi que dans les actifs gaziers intégrés. Nous sommes ravis de lancer cette capacité sur le marché et souhaitons développer un écosystème ouvert dans lequel d’autres pourront proposer des solutions d’IA pour aider à améliorer la fiabilité au sein du secteur. »

« Faire progresser l’énergie nécessite de nouvelles approches technologiques qui s’appuient sur la collaboration, des normes de données ouvertes et des capacités d’IA de pointe », a confié pour sa part Uwem Ukpong, vice-président exécutif des régions, des alliances et des ventes aux entreprises chez Baker Hughes. « En travaillant aux côtés de nos partenaires d’alliance chez C3 AI et avec des leaders du secteur chez Shell et Microsoft, l’OAI va contribuer à relever le défi persistant des temps d’arrêt non productifs que connaît l’industrie. Ce nouvel écosystème tirera parti de notre solide portefeuille BHC3 existant et constitue une étape prometteuse dans la transformation numérique de l’énergie. »

« Microsoft s’est engagée dans la transformation du secteur de l’énergie et envers les solutions de soutien, comme l’Open AI Energy Initiative, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs de transformation », a ajouté Darryl Willis, vice-président de Microsoft en charge de l’énergie. « La technologie numérique aide des domaines clés du secteur, comme la fiabilité et la maintenance des usines, et la participation de Microsoft à l’Open AI Energy Initiative va faire progresser la transition vers un avenir à zéro émissions nettes. »

« L’Open AI Energy Initiative est un reflet précoce mais clair de la direction que prend le marché », a renchéri Kevin Prouty, vice-président de groupe IDC, Perspectives sur l’énergie et la fabrication. « Avec cette alliance déjà établie d’organisations de premier plan que sont C3 AI, Shell, Baker Hughes et Microsoft, l’OAI est sur le point d’établir à elle seule l’écosystème de l’IA d’entreprise pour le secteur de l’énergie. »

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise de premier plan dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur conçue pour l’IA et l’apprentissage machine ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA no-code destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et pilotée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, consultez le site www.c3.ai

À propos de Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc est constituée en Angleterre et au Pays de Galles, et son siège social est basé à La Haye. La société est cotée aux bourses de Londres, d’Amsterdam et de New York. Les sociétés Shell ont des opérations dans plus de 70 pays et territoires avec des activités comprenant : l’exploration et la production de pétrole et de gaz ; la production et la commercialisation de gaz naturel liquéfié et de liquides extraits du gaz ; la fabrication, la commercialisation et l’expédition de produits pétroliers et chimiques ; ainsi que des projets liés à l’énergie renouvelable. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.shell.com.

A propos de Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE : BKR) est une société de technologie énergétique qui fournit des solutions aux clients des secteurs énergétique et industriel du monde entier. Forte d’un siècle d’expérience et opérant dans plus de 120 pays, ses technologies et services innovants font progresser l’énergie, la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour les personnes et la planète. Retrouvez-nous sur bakerhughes.com.

