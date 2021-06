C3 ai :  AI et NCS concluent un partenariat stratégique dans le but de fournir des applications IA d'entreprise en Asie-Pacifique

C3 AI (NYSE : AI), la société de logiciel d’applications IA d’entreprise, et NCS, un fournisseur de services de technologie, de premier plan, membre du Groupe Singtel, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique axé sur la fourniture de solutions IA d’entreprise à des clients d’Asie du Sud-Est (ASE) et d’Australie/Nouvelle-Zélande (ANZ), dans divers secteurs d’activité, dont les télécommunications, le gouvernement, les services financiers, et le transport, entre autres.

Cet accord représente le premier partenariat stratégique de C3 AI avec un groupe de télécommunications. NCS mettra à profit son expérience approfondie du domaine et ses compétences d’experts en technologie, au service des gouvernements et des entreprises dans les régions ASE et ANZ, investissant jusqu’à 10 millions S pour développer et déployer des applications IA d’entreprise, créées sur C3 AI® Suite. Les solutions de C3 AI seront également déployées sur Singtel, Optus, et d’autres réseaux de télécommunications affiliés, afin d’offrir les avantages de l’IA d’entreprise à leurs opérations et à leurs clients.

En tant que leader en matière d’applications IA d’entreprise, les solutions de C3 AI comprennent la C3 AI Suite, une plateforme d’IA d’entreprise, puissante et de bout en bout ; C3 AI Ex Machina, une solution sans code à la disposition de tout utilisateur souhaitant générer des perspectives IA d’entreprise, exploitables ; C3 AI CRM, la première solution CRM assistée par l’IA d’entreprise, personnalisée pour les industries ; et un inventaire complet d’applications d’IA d’entreprise préconstruites. Ces applications couvrent une large gamme de cas d’utilisation, notamment C3 AI Energy Management qui optimise la consommation d’énergie et la réduction des émissions de carbone ; C3 AI Predictive Maintenance qui réduit le temps d’immobilisation imprévu des machines ; et C3 AI Fraud Detection pour les transactions financières.

« Notre partenariat avec C3 AI réaffirme l’engagement de NCS consistant à développer un solide écosystème de partenaires numériques afin de permettre à nos clients d’accéder à des technologies et des solutions d’entreprise de premier plan », a déclaré Ng Kuo Pin, PDG de NCS. « Nous considérons que la vague de solutions IA orientées entreprise est arrivée, et nous sommes ravis de travailler avec nos clients pour développer la prochaine génération d’applications numériques intégrant l’IA d’entreprise. Nous sommes impatients de jouer un rôle moteur dans cette dynamique, pour libérer le pouvoir de transformation de l’IA d’entreprise au bénéfice des gouvernements et des entreprises d’Asie-Pacifique. »

Dans l’édition 2021 de son enquête intitulée Global CIO Agenda, Gartner a déterminé que l’ASE et l’ANZ étaient les régions à la croissance la plus rapide au monde en termes d’adoption de la numérisation pour optimiser les processus d’entreprise1. Les directeurs des systèmes d’information, de ces deux régions ont également indiqué que l’intelligence artificielle/apprentissage automatique était une technologie qui change la donne2. Mettant à profit cette tendance, C3 AI et NCS établiront ensemble un Centre d’excellence pour, d’une part explorer conjointement de nouvelles solutions aptes à intensifier l’adoption de l’IA d’entreprise, et d’autre part, développer des offres sur mesure, personnalisées en fonction des exigences du marché de l’Asie-Pacifique.

« Notre Centre d’excellence réunira des experts de C3 AI et NCS, pour étudier avec soin et répondre aux besoins spécifiques des organisations et divers secteurs d’activités en Asie du Sud-Est, en Australie, et en Nouvelle-Zélande », a ajouté Gene Reznik, directeur général de la division Industries et alliances, chez C3 AI. « Ceci nous permettra de mieux servir nos clients dans les régions ASE et ANZ, et de leur fournir les solutions d’IA d’entreprise dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »

« Singtel et NCS sont des chefs de file reconnus dans le déploiement et la mise en œuvre de solutions de télécommunication et cloud, et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de joindre nos efforts avec ceux d’un partenaire aussi respecté et visionnaire », a confié Thomas M. Siebel, président et PDG de C3 AI. « La focalisation de NCS sur la transformation numérique contribuera à promouvoir l’IA d’entreprise en Asie-Pacifique, notamment dans le secteur des télécommunications, et cela à très grande échelle. »

1 Gartner, « 2021 CIO Agenda: Global Perspectives on ’’Seize This Opportunity for Digital Business Acceleration’’ » (2021 CIO Agenda : Perspectives mondiales sur « Saisir cette opportunité pour la dynamisation du secteur numérique »), Andy Rowsell-Jones, Tomas Neilsen, Jan-Martin Lowendahl, Chris Howard, Monika Sinha, 5 mars 2021

2 Gartner, « 2021 CIO Agenda: A Southeast Asia Perspective » (2021 CIO Agenda : Une perspective Asie du Sud-Est), Adrian Lee, 3 février 2021 ; Gartner, « 2021 CIO Agenda: An Australia and New Zealand Perspective » (2021 CIO Agenda : Une perspective australienne et néo-zélandaise), Andy Rowsell-Jones, Brian Ferreira, Christopher Bell, 15 décembre 2021

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est la société spécialisée en logiciels d’application d’IA d’entreprise, qui accélère la transformation numérique pour des organisations du monde entier. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.c3.ai

À propos de NCS

NCS est membre du Groupe Singtel et le principal prestataire de services d’information, de communications et de technologie (ICT), présent dans la région Asie Pacifique. NCS fournit des solutions ICT et numériques, de bout en bout, qui aident les gouvernements et les entreprises à être productifs grâce à la transformation numérique et l’utilisation innovante de la technologie. NCS investit dans les capacités NEXT numériques, cloud, plateforme et cyber, tout en renforçant continuellement ses offres principales d’Applications, Infrastructure et Ingénierie. NCS croit également en la mise en place d’un solide écosystème de partenaires avec des acteurs technologiques et des établissements de recherche, de premier plan, afin de soutenir l’innovation ouverte et la cocréation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ncs.com.sg.

