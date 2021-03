C3 ai : L'ancien co-PDG de SAP, Jim Snabe, rejoint le conseil d'administration de C3 AI

Le spécialiste chevronné des logiciels d’entreprise est réputé pour la vaste expérience dont il fait bénéficier entreprises et gouvernements mondiaux de premier plan, en tant que conseiller de confiance

C3 AI (NYSE : AI), l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’IA d’entreprise, a annoncé aujourd’hui que le spécialiste expérimenté du secteur des logiciels, Jim H. Snabe, avait rejoint le conseil d’administration de C3 AI.

La carrière prestigieuse de M. Snabe s’étend sur plus de trois décennies dans l’industrie des technologies de l’information, où il a été notamment co-PDG de SAP, l’une des plus importantes sociétés de logiciels ERP au monde. M. Snabe est actuellement président du conseil de surveillance, du géant industriel allemand Siemens AG, et président du conseil d’administration d’A.P. Møller – Mærsk A/S, la plus grande société d’expédition et de transport au monde, basée au Danemark. M. Snabe est également membre du conseil d’administration du Forum économique mondial, fondation à but non lucratif, basée en Suisse. Avant de rejoindre le conseil d’administration de C3 AI, M. Snabe a été conseiller principal auprès du PDG de C3 AI, Tom Siebel.

« Pour moi, Jim est devenu un conseiller de confiance particulièrement précieux à l’heure où nous travaillons à faire de C3 AI un leader mondial des logiciels d’entreprise », a déclaré Thomas M. Siebel, PDG de C3 AI. « L’ajout de Jim à notre conseil d’administration renforce encore notre équipe de professionnels hautement accomplis, permettant à notre entreprise de bénéficier d’un ensemble de compétences en leadership et d’une expertise uniques. Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Jim au sein de notre conseil. »

« Selon moi, la plateforme d’IA dirigée par les modèles, de C3 AI est en passe de devenir la norme pour l’entreprise intelligente du 21e siècle », a confié pour sa part M. Snabe. « Je suis très impressionné par le bilan de la société en matière de création de valeur sociale et économique substantielle grâce à sa technologie innovante et à sa capacité d’exécution. Je suis ravi de travailler au sein d’un conseil d’administration de classe mondiale, et aux côtés de clients toujours plus nombreux, leaders de leur secteur à l’échelle mondiale. »

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. En savoir plus sur : www.c3.ai.

