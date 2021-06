C3 ai : Sam Alkharrat rejoint C3 AI au poste de président et directeur des recettes

Cet ancien cadre chez VMware et SAP apporte chez C3 AI plus de 25 années d’expérience en entreprise

C3 AI (NYSE :AI), fournisseur de premier plan dans le domaine des logiciels d’IA d’entreprise, a annoncé aujourd’hui que Sam Alkharrat avait rejoint C3 AI au poste de président et directeur des recettes (Chief Revenue Officer, CRO). M. Alkharrat conduira l’expansion mondiale des ventes et organisations de service clients de C3 AI.

Avant de rejoindre C3 AI, M. Alkharrat a occupé le poste de vice-président principal et directeur mondial des ventes pour la gamme Tanzu de plateformes d’applications modernes de VMware, en charge d’apporter vitesse, stabilité et sécurité à la fourniture de logiciels multi-clouds. Et avant VMware, M. Alkharrat a exercé différents postes de haute direction chez SAP, notamment celui de directeur mondial de l’exploitation pour la branche d’activité Expérience client de SAP, en charge des solutions GRC et Commerce de SAP ; celui de vice-président principal et directeur général pour la région Ouest de l’Amérique du Nord ; ainsi que le poste de président de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

« Sam est un cadre expérimenté et reconnu dans le domaine des ventes, fort d’un riche palmarès dans la construction et la gestion d’équipes hautement performantes dans le domaine des ventes et du service clients », a déclaré Thomas M. Siebel, président et chef de la direction de C3 AI. « Au poste de président et directeur des recettes, Sam jouera un rôle essentiel dans la prochaine phase de croissance et de développement de C3 AI, à l’heure où nous étendons rapidement notre clientèle et notre écosystème de partenaires sur différents secteurs, régions et marchés. »

« J’observe C3 AI depuis quelque temps déjà », a déclaré M. Alkharrat. « C’est une entreprise qui change la donne. Je suis extrêmement heureux de rejoindre cette équipe de direction talentueuse et chevronnée, afin d’aider C3 AI à réaliser pleinement sa vision. »

« Je connais Sam en sa qualité de dirigeant international doué pour développer une organisation de terrain centrée sur le client », a confié pour sa part Jim Snabe, ancien co-PDG de SAP, et directeur de C3 AI. « Sam est le leader idéal, et arrive au moment opportun pour développer la fourniture de capacités d’IA d’entreprise aux sociétés de tous les secteurs, ainsi que pour contribuer à propulser C3 AI vers le niveau supérieur. »

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. En savoir plus sur : www.c3.ai.

