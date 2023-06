Les actions de C3.ai chutent car les prévisions de revenus ne sont pas à la hauteur de l'engouement pour l'IA

Les actions de C3.ai Inc ont baissé de près de 20% dans les échanges de pré-marché jeudi après que les prévisions de revenus trimestriels du fabricant de logiciels d'IA ont manqué les estimations, atténuant une partie de l'euphorie récente de Wall street autour des actions liées à l'IA.

La plupart des autres titres à petite capitalisation liés à l'intelligence artificielle (IA) ont chuté à la suite de ces perspectives décevantes. La société d'analyse de l'IA BigBear.ai, la société d'intelligence conversationnelle SoundHound AI et la société de sécurité thaïlandaise Guardforce AI ont perdu entre 0,5 % et 7,5 %.

C3.ai, l'un des principaux bénéficiaires du boom de l'IA déclenché par le succès viral de ChatGPT, a vu sa valeur de marché plus que tripler en 2023.

La semaine dernière, Nvidia, la société de semi-conducteurs cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, a fait part d'une baisse de ses prévisions, ce qui a permis à C3.ai d'atteindre un pic de près d'un an et demi mardi.

Le point médian de la prévision de chiffre d'affaires annuel de C3.ai était de 307,50 millions de dollars, en deçà des attentes de Wall street qui tablaient sur 317,1 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

La société basée à Redwood City, en Californie, connaît un ralentissement de son chiffre d'affaires en raison de son passage d'un modèle d'abonnement à un modèle de tarification basé sur la consommation.

La société a toutefois déclaré avoir reçu des réservations de diverses industries, bénéficiant de la forte demande de logiciels d'IA, et reste sur la bonne voie pour afficher un bénéfice d'ici la fin du mois d'avril 2024.

"Nous avons toujours été optimistes sur le potentiel à long terme de la société à capturer la demande des entreprises pour les solutions alimentées par l'IA... (mais) nous avons juste été prudents sur le calendrier, en particulier en raison de l'état fluide des finances alors que la société s'oriente vers la tarification à la consommation et un EBIT positif à la sortie de l'exercice 24", a écrit Canaccord Genuity dans une note.

Au moins quatre sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de prix sur la société, portant l'objectif médian de Wall street à 24 dollars, soit plus du double par rapport à il y a trois mois, selon les données de Refintiv. La note moyenne de Wall street est "hold".

"L'entreprise a également été mise à l'écart de la concurrence en raison d'un manque d'informations sur ses activités et de l'absence d'informations sur ses activités.