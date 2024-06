C3.ai, Inc. est une société de logiciels d'application d'intelligence artificielle d'entreprise (IA). La société a construit une solution qui permet à ses clients de développer, de déployer et d'exploiter rapidement des applications d'IA d'entreprise. Elle offre des familles de solutions logicielles, qu'elle désigne collectivement comme ses logiciels C3 AI : C3 AI Platform, C3 AI Applications et C3 Generative AI. La C3 AI Platform, sa technologie de base, est un environnement complet de développement et d'exécution d'applications qui est conçu pour permettre à ses clients de concevoir, de développer et de déployer rapidement des applications d'IA d'entreprise de tout type. Ses C3 AI Applications, construites à partir de la C3 AI Platform, sont un portefeuille d'applications d'IA d'entreprise préconstruites, extensibles, spécifiques à l'industrie et à l'application (SaaS) qui peuvent être rapidement installées et déployées. Son C3 Generative AI combine l'utilité des grands modèles de langage, de l'IA générative, de l'apprentissage par renforcement et du traitement du langage naturel.

Secteur Logiciels