C3.ai, Inc. est une entreprise de logiciels d'intelligence artificielle (IA). La société a développé des applications logicielles qui permettent à ses clients de développer, de déployer et d'exploiter des applications d'IA d'entreprise à grande échelle à travers diverses infrastructures. Elle propose cinq familles de solutions logicielles : C3 AI Application Platform, C3 AI Applications, C3 AI Ex Machina, C3 AI CRM et C3 AI Data Vision. La C3 AI Application Platform est une plateforme de développement d'applications, conçue pour permettre à ses clients de concevoir, développer et déployer des applications d'IA d'entreprise de tout type. Ses C3 AI Applications, construites à l'aide de la C3 AI Application Platform, comprennent une famille de solutions d'IA spécifiques à l'industrie et aux applications, prêtes à être installées et déployées. Son C3 AI Ex Machina est une solution sans code qui donne accès à des données prêtes à l'analyse et permet aux analystes d'affaires sans formation en science des données d'effectuer des tâches de science des données, telles que la construction, la configuration et l'entraînement de modèles d'IA.

Secteur Logiciels