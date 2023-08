C4 Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'exploitation de la régulation naturelle des niveaux de protéines dans l'organisme afin de développer des candidats thérapeutiques permettant de cibler et de détruire les protéines responsables de maladies pour le traitement du cancer, des affections neurodégénératives et d'autres maladies. La société fournit une plateforme technologique, Target ORiented ProtEin Degrader Optimizer (TORPEDO), pour synthétiser une nouvelle classe de petites molécules de dégradation des protéines qui sont conçues pour détruire les protéines pathogènes, y compris des cibles auparavant considérées comme indomptables. Le principal produit candidat de la société, CFT7455, est un dégradant biodisponible par voie orale ciblant IKZF1/3 pour le myélome multiple (MM), le lymphome périphérique à cellules T (PTCL) et le lymphome à cellules du manteau (MCL). La société développe également le CFT8634, un dégradant oralement biodisponible d'une protéine cible appelée bromodomaine contenant 9 (BRD9), pour le sarcome synovial et les tumeurs solides dépourvues de SMARCB1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale