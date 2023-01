Calendrier des réunions d'actionnaires au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 667px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="219" /> < col width="448" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl68" width="219" height="21"> <... strong>Mercredi 18 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67" width="448"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Diploma PLC < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">GCM Resources PLC < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">John Lewis of Hungerford PLC < < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Tlou Energy Ltd < /td> < td class="xl66">AGO concernant le placement d'actions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Topps Tiles PLC < /td> < td class="xl66">Agenda < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Tracsis PLC < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">WH Smith PLC < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Jeudi 19 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Cardiff Property PLC < /td> < td class="xl66">AGO ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Equipmake Holdings PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">J Smart & ; Co (Contractors) PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Pioneer Media Holdings Inc < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Scotgold Resources Ltd < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Vendredi 20 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Appreciate Group PLC < /td> < td class="xl67">Assemblée générale relative à l'acquisition par PayPal Holdings Inc. et réunion du tribunal ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Character Group PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Lundi 23 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Midatech Pharma PLC < /td> < td class="xl66">GM re proposed acquisition of Bioasis Technologies Inc < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Mardi 24 janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td height="21">C4X Discovery Holdings PLC < /td> < td>AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Smiths News PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> ; < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés. < /td> < /tr> < /tbody> < /table>